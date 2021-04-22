用戶太熱情 LINE Bank開業首日大當機

用戶的熱情難以承載，連線中斷。第二家開業的純網銀連線商業銀行（LINE Bank）22日開業首日大當機，連銀行局官員要開戶都開不了，銀行局局長莊琇媛表示，銀行核心系統若出問題必須二小時內修復，連線銀已超出時間，目前要求立即、迅速恢復系統運作，第二就是儘速交出檢討報告。

莊琇媛表示，先前連線銀行在日本開業時就出現類似情況，當初就已叫連線銀行必須設想所有情境，作好壓力測試，確保系統不能出問題，但22日開業首日仍是系統大當機，造成想開戶的人進不去或花很長的時間上傳資料，銀行局緊急要求連線銀行儘快修復系統，「不能辜負這麼多想開戶的人！」

LINE Bank在22日晚間亦表示，經過確認，先前系統超載已經修復，但因為同一時間瞬間湧入大量用戶，造成系統再次壅塞，LINE Bank目前全力排除狀況中，請用戶「稍候或明天（即23日）之後」再進行開戶。

連線商銀在試營運後，22日正式營運，但傍晚5點多就出現系統超載，銀行局官員試著開戶都花了一個多小時，到晚間8、9點系統更是顯示伺服器忙碌中，暫時無法使用，想開戶的民眾更是連進都進不去

銀行局表示，初步了解原因，由於連線銀行利用LINE系統開戶時要進行身份認證、上傳資料，過程要求較為嚴謹，但因為開戶量太大，造成系統擁擠，開戶時間過長，先前LINE Bank在日本開業當天亦出現類似的情況，先前銀行局就已提醒連線銀要注意這種情況，台灣不要再發生類似情況。

莊琇媛要求連線銀立即恢復系統正常運作，現在時間太久、超過二小時的修復要求，她說：「這是不能接受的」，接著將要求連線銀提出檢討報告，再檢視相關責任。

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