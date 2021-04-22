勞動基金炒股案 涉案投信代操帳戶遭收回

勞動基金運用局22日晚間發布新聞稿表示，針對金管會對復華、統一及群益投信涉及遠百炒股案的3家投信裁罰結果，已依據委託投資契約第23條規定，對於違反法令遭主管機關警告或處罰者，得終止契約收回委託資產，惟為避免因收回而衝擊市場，反而影響勞動基金權益，爰以股票現券方式移轉予勞動金局自行接續操作，預計可於4月下旬前即處理完畢。

勞動其金運用局指出，有關游案雖尚於司法審理中，惟該局在檢調介入偵辦時，即已要求3家投信應直接償付相關損失，這段期間經多次協商，3家投信已原則同意支付，包括統一投信已償付投資遠百損失629萬元，群益投信雖尚未出清，惟已先行償付未實現損失748萬元，復華投信亦已先行提存足額損失準備1,363萬元至局，總計損失約2,740萬元均已獲得確保。

至於復華投信涉案基金經理人，因檢調偵辦當時即遭法院裁定羈押禁見，勞金局當時即已收回涉案之代操帳戶。

此外，依委託招標案之申請須知規定，將取消該等投信先前已獲得國內委託招標案之得標資格。又為加強受託機構之紀律，涉案3家投信5年內亦將不得參與勞動基金委託招標案，以儆效尤，俾利投信深刻檢討確實改善內稽內控制度。

勞動基金運用局指出，在金管會處以裁罰後，勞金局除收回涉案帳戶外，3家投信已提存之履約保證金計2.7億元，仍將不予返還，至是否沒收履約保證金及要求2倍違約罰款，將依司法判決結果再為處理。

勞動基金運用局再次強調，勞動基金攸關廣大勞工朋友經濟安全與退休生活之保障，勞動基金運用局將嚴格要求受託機構，應盡善良管理人職責，依誠信原則及專業判斷，審慎投資管理受委託之資產。勞動基金運用局亦將本於職責，強化內部控制機制，以追求勞動基金長期穩健績效為目標，確保勞動基金權益。

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