政策打炒房 首見豪宅違規案

中央銀行去年12月起對不動產放款祭出二波選擇性信用管制，金管會主委黃天牧21日表示，央行措施有效，銀行的土建融、餘屋貸款及豪宅貸款，在授信實務上應都有作「收歛」，檢查局長張子浩則透露，金檢有發現一件高價住宅授信案與央行規定有些牴觸，將再詢問央行意見。

檢查局發現有金融機構承作購置豪宅授信案，貸款成數超過豪宅鑑價的六成，應該是中央銀行今年3月19日祭出第二波新信用管制前承作的貸款案，適用豪宅貸款最高不逾六成的規定。檢查局發現核貸金額若以房價來看超過六成，但客戶以海外存單作擔保品，這部分將由中央銀行判定是否違反信用管制的規定，決定是否對這家金融機構開罰。

金管會年初對十家銀行及票券公司進行不動產授信專案金檢，3月底已全數完成，黃天牧表示，金檢報告預計兩個月內完成。

財委會立委質詢時表示，2020年央行祭出不動產授信信用管制實施前，黃天牧曾表示銀行在餘屋、土建融貸款上風險管理有待加強，是否代表銀行在追求營收、獲利前提下，無法落實央行的信用管制措施？且目前不動產放款速度雖比一般放款放緩，但在房市依舊熱絡下，是不是只是短期的觀望，後續不動產授信依舊會持續增加？

黃天牧回應，依據金檢結果，央行信用管制前，金融機構不動產授信的確有風險控管須加強的現象，但政策公布後銀行授信都有依規定去做；張子浩則補充，最後看到一件高價住宅放款跟央行規定有牴觸，仍要再問央行意見。

黃天牧表示，政府的措施都是有效，只是需要一些時間去落實；至於如何讓房市有效降溫？黃天牧亦回答，房市價格牽涉很多因素，但央行的措施，加上金管會配合，應有對市場傳達非常重要的訊息，銀行在土建融、餘屋貸款、豪宅貸款上，在授信實務上應都有作收歛。

先前央行曾對銀行違反豪宅授信成數開罰，罰金100萬元，這次檢查局發現豪宅授信案增加國外存單作擔保單，金檢報告會提供給央行，要看央行如何認定，亦會由央行決定是否開罰。