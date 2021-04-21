「花」落誰家?花旗回應消金業務出售進度

花旗集團15日晚間宣布營運重點轉型計劃，並尋求出售包括台灣的13個市場消費金融業務。

花旗台灣21日表示，此項出售的過程才剛開始，整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。

花旗集團的此項新計畫向市場投下震撼彈，13個市場都在討論可能的買家，在亞洲市場獲利相對優秀的台灣消金業務，出售進度自然成為市場傳言，不同買家的版本到處散播，迫使花旗台灣今（21）日發出官方聲明。

花旗（台灣）銀行表示，花旗的立場與金管會指導的意見一致，在評估買家時，「必定將保障客戶權益以及員工工作權與發展前景，列為最重要考量之一。」

（工商時報 陳碧芬）

花旗集團日前宣布退出含台灣在內的13個消費金融業務市場，對外界各項關切。花旗（台灣）今天表示，出售台灣業務時程才剛開始，目前尚未確定特定買家，承諾會將客戶權益、員工工作權列為最重要考量。

花旗集團退出13地消金市場引發高度關注，有外媒點名星展集團、三菱日聯金融集團（MUFG）、華僑銀行（OCBC）及渣打銀行，近期將競標部分亞洲消金業務，在台消金市場是否單獨出售，卡友及客戶權益和員工後續規劃，也格外受到注目。

對近期花旗出售台灣消金業務的進度與市場傳言，花旗（台灣）銀行今天發出聲明表示，正如之前在聲明中明白地指出，出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。

對於金管會希望花旗（台灣）要做好3件事情，包含確保員工及客戶權益、出售前必須正常營運及公司治理及內部控制不受影響。花旗（台灣）回應，花旗立場與金管會指導意見一致，在評估買家時，必定將保障客戶權益以及員工工作權、發展前景，列為最重要考量之一。

花旗集團15日大動作宣布撤出台灣消金市場，其中包含信用卡、儲蓄、信貸等，突如其來的消息引發市場熱議，不少花旗卡友苦惱現金紅利要怎麼辦或是看電影還有沒有優惠。 而在丟下這顆震撼彈之後，除了信用卡之外，還有哪些事情改變了？本周就讓我們來了解花旗撤出台灣消金市場的過程吧！

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