王儷玲：善用智能投資平台養大退休金

隨著台灣資本市場的數位化，年輕世代愈發願意透過網路、App等工具，參與零股、權證及ETF等交易，也助長台灣機器人理財以及智能投資平台的蓬勃發展。

台灣自2017年8月起開放機器人理財業務，初期成長緩慢，2020年開始有顯著成長。截至2020年12月底，已有13家業者開辦機器人理財業務，投資人數達8萬6,833人，較2019年底成長5萬4,279人。機器人理財之趨勢除受益於疫情影響和法規鬆綁，也得利於機器人理財具投資成本更低、客製化服務、克服人性與情緒弱點、實現普惠金融等好處。

近期，金管會核准阿爾發證券投顧與永豐金證券共同進入沙盒實驗，開放投資人可以「定期定額」方式申購6檔海外ETF，減少投資的限制，此次沙盒實驗也成為國內「定期定額投資海外標的」之先例，是機器人理財的一大進展。

為迎接退休理財浪潮，目前已有不少金融業者推出AI智能理財平台，例如國泰世華銀行「國泰智能投資」、中國信託銀行「樂退Go」與「智動Go」、元大投信「指享退平台」等等，這些客製化的智能投資平台服務，協助投資人依資產的波動性與相關性，以人工智慧演算法判斷投資報酬與風險，選出最適化配置權重建議方案，方便投資人布局全球多元資產，提升長期退休投資績效。

為鼓勵民眾以定期定額、紀律且長期投資的方式做退休準備，2019年金管會與基富通推動「好享退—全民退休投資」（以下簡稱好享退）專案。由產、官、學組成「投資審議委員會」訂定基金篩選標準，嚴選優質退休專屬基金上架，並定期監督投資績效。根據基富通公布的數據發現，好享退專案的投資人有97%的高留存率，平均每筆扣款金額4,738元，其中有45%以上的投資人每月扣款超過2檔基金；民調也發現在疫情期間加碼扣款的投資人，在投資績效之獲利明顯超過未扣款者。好享退專案的成效讓民眾成功地驗證了退休理財平台的優點與功能。

今年金管會主導的「退休準備平台」將於7月1日上線，除了延續之前的好享退專案，為民眾篩選更多檔不同類型的多元基金商品外，也讓民眾能買到比市面上便宜的保障型保單，如重大疾病險、定期壽險、小額終老保險等保單，協助民眾一次購足，輕鬆做好退休投資與高齡保障規畫。而目前市場上業者提供的智能退休投資平台功能愈來愈多元，民眾可以多多利用，透過定期定額投資養大自己的退休金。

文章來源：Smart財經好讀、文：王儷玲（中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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