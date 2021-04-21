中經院讚3大驚豔 上修全年GDP至4.8％

台灣經濟2021年再度走出令全球驚豔的局勢！中華經濟研究院今（21）日上調全年經濟成長率，從去年底估測的3.73％一口氣增加1.07個百分點，來到4.8%，中華經濟研究院長張傳章表示，這個數值是截至目前各個機構預測的最高值，上半年平均成長率達到6.13％，也是史上極高位置，尤其第二季估測有7.16%，相當驚人。

對於台灣經濟今年的強勁成長，張傳章分析，有三大利好優勢：其一，疫苗接種情形較預期為佳，開春以來全球經濟在主要國家，尤其美國、中國大陸兩大經濟體帶動下，2021年經濟成長超乎預期，此項動能拉動台灣外貿部門，持續成長的台灣出口有加速現象，且服務貿易方面，將在疫情好轉下，啟動商務與觀光旅行，將在2020年低基期之下，有利好面向。

第二，國內需求穩健上升，第一季股票指數再創史上新高，股市長紅已帶動財富效果，有助民間消費，此外，大廠的資本支出，台積電，群創，友達，都有擴廠的計畫。據此，國內需求在民間消費與國內投資（民間投資）挹注下，貢獻3.89個百分點。其中，民間消費貢獻2.29的百分 點、固定資本形成貢獻0.90個百分點。

第三、國際機構都看好台灣，紛紛上修2021年台灣經濟成長預估，最高有達5.8％，因此中經院的4.8％估值是合理。

張傳章指出，2021年台灣經濟成長模式呈現「內熱外溫」， 國內內需貢獻3.89個百分點， 外需貢獻為0.91個百分點。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲指出，中經院對今年的台灣經濟展望，相對樂觀。