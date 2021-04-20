工商時報數位金融獎 徵件延長兩周

第一屆「工商時報數位金融獎」評鑑活動推出以來，在金融圈內引起廣大迴響，業者持續詢問參賽的細節，希望呈現最滿意的數位產品與服務方式，爭取最多獎項肯定。為此，主辦單位《工商時報》經與活動總評審團討論後宣布，本次活動參獎徵件期間將延長兩周，至5月14日（五）止，以供各金融機構更充足的準備時間。

與此同時，為了讓持續表達強烈參加意願的期貨業者，也有在這次評獎活動中大顯身手的機會，經總評審團會商之後，確定於證券組下，增設獨立評審的期貨小組，以積極回應業者踴躍希望參與這場2021年金融盛會的熱情。

《工商時報》總編輯梁寶華表示，評獎活動籌組以來，先是得到主管機關金管會與各公協會的大力支持，開放報名參賽之後，又迎來各金融機構踴躍參與的盛情，反映台灣金融界不論官方或民間，對於數位轉型的體會甚深，也都做好迎接數位金融商業時代來臨的準備，更希望他們的努力能夠得到肯定，在營運與獲利上能有傑出的表現。

梁寶華強調，《工商時報》作為台灣最重要的財經媒體，會努力協助推動數位金融的轉型，主辦此一台灣規模最大的數位金融評鑑活動，評審過程中，一定做到絕對的公正、客觀，最後評選出來的結果，一方面提供金融業者彼此觀摩學習的機會，另一方面，也進一步激勵彼此在數位金融領域上的精進及創新。

這次數位金融評獎活動除了主辦單位《工商時報》之外，並由《台灣金融服務業聯合總會》擔任指導單位，同時邀請20家金融周邊機構、公協會，以及政治大學金融科技研究中心、東吳大學數位貨幣與金融研究中心擔任共同主辦單位。在各共同主辦單位的通力合作下，評審群陣容匯聚了台灣數位金融領域的菁英，也是本次活動的一大亮點。

活動將分為初審、複審及決審三階段進行。由數位金融領域上實務、資訊、理論各方面最專業的一時之選 ，公正客觀的評選出最具實用性、創新性及參考價值的業務、商品與服務設計。

參與本次評鑑的對象，將區分為銀行組、保險組（含壽險業、產險業）、證券組（含綜合證券商、投信投顧業、期貨）三大分組。評鑑獎項涵括數位金融的六大領域，包括：數位資訊安全、數位普惠、數位轉型典範、數位創新、數位資訊及數位業務優化，均設金質獎、優質獎，藉以鼓勵金融業者在各項數位金融領域上，所做出的貢獻和努力。

歡迎各金融業者踴躍報名，詳情請見官網https://fintech.ctee.com.tw/procedures/。