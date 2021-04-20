期富邦VIX申請下市倒數 清算流程先公開

期富邦VIX目前30日平均淨值已來到2.0893元，已逼近2元下市清算門檻，富邦投信持續提醒投資人後續交易限制或清算風險，並公告清算流程，但強調申請終止並非立即下市。

期富邦VIX今天終場收在1.75元，上漲0.02元，漲幅1.16%，成交量縮至12.4萬張，根據官網公告，截至19日平均30個營業日單位淨值已來到2.0893元新低點，已進入申請下市倒數期。

富邦投信表示，期富邦VIX（原富邦VIX）淨值如達終止信託契約門檻，也就是最近30個營業日平均單位淨資產價值達2元或低於2元；並非立即清算，尚須申請核准。

富邦投信表示，若觸及終止信託契約門檻，將另行公告，並函請主管機關核准終止期貨信託契約。收受金管會核准終止基金信託契約同日，將發函證交所申請下市。

富邦投信指出，金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定的下市日前，集中市場雖仍可正常交易，但信用交易將停止。而基金下市日前，投資人若沒有在次級市場賣出，須待清算程序完成後，就基金清算基準日淨值結算清算餘額，因基金清算程序一般須耗時1至2個月，因此投資人無法在下市後立即取回資金。

期富邦VIX若觸及終止信託契約門檻，將是繼元大S&P原油正2後第二檔下市清算的ETF。

延伸閱讀

下市警鐘！期富邦VIX淨值 連10日低於2元

下市清算快了？期富邦VIX淨值激烈攻防