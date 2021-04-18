家族企業股權信託 永豐承辦首案

信託公會自行研發的「企業傳承家族信託評估系統」出現首宗實例。永豐銀行表示，歷經二年多的期間，與客戶多次拜訪與討論規劃內容後，客戶接受銀行所提出法人化的家族企業股權信託架構，隨後再由專業會計師協助客戶採「以股作價」方式設立閉鎖性公司，將家族企業全部納入閉鎖型公司管理，公司章程中制定股東轉讓股票之限制條件，確保公司所有權掌握在家族手中。

永豐銀行表示，為防範公司資產被專業經理人不當處分，企業主決定加強資產保全，將閉鎖型公司主要資產（股權、金錢或不動產等）陸續交付信託管理，永豐銀行並同時建議企業主於家族信託架構中擔任信託監察人角色，有效避免有心人士或不孝子孫擅自處分公司資產，同時也可保有信託利益分配的權利，藉由信託財產具有獨立與安全的特性，保障企業永續傳承與發展。

信託公會理事長雷仲達表示，在高齡問題中，容易為人所忽略的就是高齡企業主的家族傳承問題，以台灣為例，家族企業占整體企業的比率高達63％，但據調查只有5％的家族企業有明列接班計畫。若規劃不當，可能造成家族或企業紛爭，都是對國家經濟穩定的隱憂。

雷仲達強調，因此信託公會也持續推動「家族信託」，研議適合台灣中小企業主辦理家族信託的模式，並擬具結合閉鎖性股分有限公司的公司章程及家族信託契約參考範本、家族憲章及家族辦公室運作架構等，透過各方專業結合，可以滿足國際高資產客戶的各種需求，達到家族管家的功能，搭配金控集團的服務資源，提供給信託客戶「國際級」之金融服務。

雷仲達表示，目前金管會積極推動「信託2.0全方位信託」，期望銀行能整合內部資源及加強外部合作，提升對客戶之整體服務，家族信託也是當中重要的一環。

雷仲達指出，家族信託可整合銀行內部資源並結合外部專家團隊，合作提升對客戶的整體服務，將信託服務由過去一般的資產保管、理財投資，多元延伸為整合性資產管理平台，善用銀行內外部資源協助客戶規劃家族信託，不僅可以為家族企業提供財富傳承及資產保全的解決方案，也為全方位信託業務的發展，創造契機。