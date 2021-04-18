玉山金 亞洲首家設定1.5蚓減碳金融業

玉山金控積極與國際接軌，已在今年加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets, SBT），並設定升溫控制為1.5°C（Business Ambition for 1.5°C），是亞洲首家以1.5°C為基礎設定減碳目標的金融業。

玉山也進一步設立中長期目標，並在世界地球日前宣布，包括2027年前將國內玉山自有大樓改建成綠建築、2030年前將國內據點100％使用再生能源、2050年前成為淨零碳排銀行。

玉山長期關注氣候變遷與環境議題，針對營運訂立明確目標及具體作法，自2017年起率先盤查所有海內外據點碳排放資訊，並於行舍翻修時增建太陽能設備或改建為綠建築，例如以環保營運的示範分行「嘉義分行」，不僅取得綠建築認證、設置太陽能面板、設立環境推廣專區，分行營運也預計全數使用綠電。

截至2020年底，玉山已有12棟大樓取得綠建築認證、16棟大樓裝設太陽能發電設備。玉山持續努力，在2027年前將所有自有大樓改建成綠建築，並提升再生能源使用比例，預計今年底將有10％用電使用再生能源。

玉山銀行董事長黃男州表示，淨零碳排雖然是很困難的目標，但也是未來一定要努力達成的目標，要達成這個目標，需要政府、企業及民眾更多的力量，期待未來透過創新技術及完善能源政策，加速朝淨零碳排的方向邁進。

玉山除了持續提升營運能源效益，更發揮金融影響力，支持建置再生能源，包括提供太陽能電站融資、在岸與離岸風電專案融資、發行綠色債券，各項綠色金融業務均保持領先。玉山先針對高碳排產業顧客進行盤查，承諾將以科學減量為基礎，成為亞洲首家以1.5°C為減碳路徑及制訂目標的金融業。

玉山表示，氣候變遷是全球最重要的議題之一，美國前六大銀行包括摩根大通等均已宣示在2050年達到淨零碳目標；玉山展現世界企業公民精神，持續積極努力並與更多志同道合的夥伴合作，在氣候變遷議題與環境永續領域展開實際行動，邁向零碳家園。