超前部署 兆豐ESG跨足海外

ESG近二年來已蔚為國際風潮，因此國銀海外分行執行ESG的步伐甚至早於國內分行，其中尤以全體國銀海外分行最多的兆豐銀為代表。根據兆豐銀內部盤查，包括澳洲、倫敦、菲律賓、香港、美國等分行，已根據當地監理機關的要求在業務面上採取與ESG相關的管考措施，可說比國內分行更提前「超前部署」。

據了解，兆豐金控董事會已在3月通過「永續金融政策」方案，並且已發函給金控旗下全體子公司，其中即參酌不少兆豐銀海外分行提前因應監理機關要求執行ESG的相關經驗，亦使得兆豐金所訂出的這套ESG最高指導原則，在實務面涵蓋更多元的細節。

根據兆豐銀海外分行執行ESG的經驗，上述的各個海外分行因應監理機關的要求各有重點，例如，澳洲分行已將拒絕承作的授信案類型報送監理機關，倫敦分行則禁與雇用奴工的企業往來。

除了歐美、澳洲，據了解，新南向國家裡，菲律賓央行對於執行ESG的要求亦不遜於歐美國家，不僅要求銀行須提出ESG執行的三年計畫，同時也要在計畫中出示ESG放款占全體放款的比重，以及如何逐年成長。

身為財政部上月最新指示成立的八大行庫ESG平台的統籌銀行，一銀日前已經啟動全面對國內外全體分行的行舍，進行溫室效應的盤查，除此之外，據了解，一銀的倫敦分行正在進行分行行舍的「綠建築」申請，未來一銀不只會在國內分行推動行舍綠建築化，連同海外分行的行舍亦將會以「綠建築」為目標。

兆豐銀和一銀均指出，海外分行聯貸案今年均將以ESG聯貸案為重頭戲，這類聯貸案未來均將設置評估授信案是否符合ESG的KPI指標來過濾，一旦符合即可獲得利率優惠，其中一銀近期即有參貸一起ESG的國際聯貸案，企業戶因此所得的利率優惠大約在5～10個基點（1基點是0.01百分點）。