新加坡政府基金 躍元大金股東No.5

元大金最新前十大股東名單出爐，根據最新名單，前十大股東名單元大馬家就包辦其中六席，新加坡政府基金與台銀也雙雙出手加碼元大金，目前新加坡政府基金持股從2.15％增至2.41％，晉級第五大股東，台銀的持股水位則從去年的2.08％增至2.24％，為第七大股東。

至於寶佳集團旗下的合佳公司則由去年的2.22％減至1.97％，從原本第五大股東退居第十大股東。

目前在元大金最新的前十大股東名單，元大馬家包括尊爵、元宏、元翔、裕陽、騰達、聯達等六家投資公司都位列在內。

除此之外，根據最新的公開申報資料，元大集團旗下包括久大投資、元大建設開發、旭通投資、志富國際、現代投資、連橫投資、匯東投資、醒財投資等公司雖未入列前十大股東，亦持有相當多的元大金股分，包括久大、志富、現代、連橫等投資公司，持股元大金均超過1％，分別為1.149％、1.744％、1.050％、1.061％。

合計元大馬家持股元大金的水位再增至22.841％，目前已逼近23％，在所有民營金控中的大股東股權集中度僅次於國泰金的54.074％及富邦金的31.079％。

對於股權集中度，金融圈人士分析，通常股權集中度高，最重要的一層策略意義，就是在經營權上的鞏固，特別是碰到市場派要挑戰經營權時，股權集中度愈高，市場派較無法「趁虛而入」；從另一層意義來看，大股東若是願意持續加碼自家股權，可說展現永續經營自家金控的誠意，以及看好其事業的前景。

有政府背景的新加坡政府基金及台銀雙雙加碼元大金的持股，也受金融圈高度矚目，法人指出，由於這兩家都是政府背景，在投資上向來以穩健為主，加碼元大金應是著眼元大金今年首季獲利表現佳，現金股利發放在金控也名列前茅，具有基本面及現金殖利率雙重優勢。

尤其是國營背景、同是國內金融業的台銀，原本就有一定的元大金長投部位，如今財務投資也繼續加碼元大金，對投資向來保守的台銀而言，對元大金基本面的肯定由此可見。