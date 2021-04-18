美匯率報告 央行大解密

美國財政部16日公布匯率報告，並未指名任何主要貿易對手國為匯率操縱國，中央銀行18日正面回應，認為「與美國財政部溝通管道順暢，我方建議獲得接受」，尤其先前提供的「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告發揮作用，美國財政部接受台灣建議的中美貿易爭端與「COVID-19特殊情況」。

據悉，央行與美方的溝通在2020年期間均以視訊進行，多次由央行在台灣直接與美財政部進行。央行18日也特別「解密」提供給美國財政部的「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告，分中、英文版，英文版以公文方式直接送交美方，中文版公布在央行官網。

央行在報告中強調口，目前有兩大情勢處於「特殊情況」，一是中美貿易爭端仍未解決，二在是疫情期間暫時不宜用美方原本的三項檢視標準評估貿易對手國的經貿與匯率政策的適當性，央行進而建議美方可考量在疫情期間暫緩相關檢視標準的適用。

針對2020年台灣對美出超擴大，央行報告直指主因是「美國對台灣資通訊產品需求大增」，包括中美貿易及科技爭端，還有疫情使美國對ICT產品需求增加，則是兩大主因。央行因此在與美方溝通時，強調匯率政策旨在維持有秩序的外匯市場及金融穩定，從未意圖獲取不公平的貿易優勢，或影響國際收支的有效調節。

央行表示，美方匯率報告提及「尚無足夠證據顯示台灣符合1988年『綜合貿易暨競爭力法案』（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）所稱『避免國際收支有效調節』或『獲取不公平貿易優勢』等要件」，表示美方也同意央行的說法；未來會與美國財政部將在良好的互動基礎上，持續就該部關心議題進行溝通。

央行也提及，國際一致的作法是貿易對手國匯率採「IMF架構」，但台灣不是IMF會員，美方用外部提供的匯率為基礎計算新台幣匯率是否低估，可能會與實際情況產生落差；且金融自由化及資本自由移動下，大部分全球外匯交易與進出口貿易相關性小，國際資金鉅額且頻繁移動更成為影響匯率波動的主因，讓衡量均衡匯率更為困難。