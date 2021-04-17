純網銀爭霸戰 學者：生態系決勝負

台灣純網銀今年陸續開業，學者分析，純網銀短期獲利難，初期會先鞏固生態圈勢力範圍，從虛擬業務擴展到線上線下整合式服務，直言未來生態系競爭大於價格競爭。

金融監督管理委員會2019年發出3張純網路銀行執照，台日混血的樂天國際銀行搶頭香，已經於今年1月開業，連線商業銀行（LINE Bank）也敲定於4月22日正式營運；將來銀行則還在等待核發營業執照。

金融研訓院金融研究所所長林士傑分析，由於台灣消費金融市場已經非常競爭，純網銀的利基客戶像是年輕族群與金融小白市占率偏低，短期獲利難，因此各家純網銀初期都會先積極圈地，鞏固勢力範圍，拉長時間來看，「生態圈獲利，純網銀就會獲利。」

目前已經開業的樂天，初期提供存款、放款、轉帳等服務。林士傑表示，雖然目前看到純網銀業務是基本金融服務為主，但隨著法規開放將會有更多業務，長期而言，純網銀不會只是發展純虛擬業務，打造線上加線下的金融整合式服務才是重點，直言「未來生態系競爭大於價格競爭」。

林士傑指出，以發展旅遊生態圈為例，年輕人喜愛旅遊，純網銀有機會把旅遊貸款結合保險，進一步跟觀光業、景點結合。

他同時認為，純網銀很適合發展電子支付服務，不僅可以擴大使用場景，也有助於提升接觸消費者的頻率，「一天跟用戶做3次生意，還是10次，貢獻度差很多」。

林士傑表示，從國外經驗來看，純網銀市占率不會太高，大約2至3%，但如何掌握利基客戶與利基業務是關鍵。

以純網銀利基客戶為例，林士傑表示，年輕族群與金融小白也許現在對銀行貢獻度還不高，但是如果放長線來看，5年、10年後這群人有機會成為純網銀的中堅客戶。

至於如何切入利基型業務，林士傑以金管會未來規劃的企業線上開戶為例，由於傳統銀行多數已經都有既定的企業客戶，評估純網銀初期可能瞄準人數較少的中小型企業，或是個人創作者像是YouTuber等工作室類型，由於微型企業相對缺少信用紀錄，要跟傳統銀行打交道比較難，他認為這塊市場仍具有發展潛力。

林士傑坦言，純網銀面對的消金市場已經非常競爭，如何跟傳統銀行的網路服務有所區隔也是挑戰，預計純網銀未來會往手續費業務發展。

他舉例，像是個人投資理財業務，傳統銀行往往有設定所得門檻，加上認識客戶（KYC）成本較高，難以普遍提供給一般民眾。但是，純網銀如果可以透過多樣化的社群、場景數據，建立細緻的徵信機制，仍然很有機會切入這塊市場。

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