新台幣收28.341元 1個月新高

國際美元續弱整理，16日台股開低後震盪向上，收盤再創新高，外資午後轉匯入，加上出口商拋匯，激勵新台幣一路走升，盤中一度衝抵28.32元，終場收在28.341元兌1美元，創一個月來新高，升值4.1分，為連續三個交易日收高，總成交量13.88億美元。

新台幣同步收周線，累計本周升值9.5分或0.34％，周線連三升。根據匯銀統計，新台幣在主要亞幣中升幅相對小，低於泰銖、日圓、人民幣、星幣的漲幅均逾0.5％，也低於主要競爭對手韓元的0.44％，僅略高於馬來幣的升值0.3％。

匯銀主管表示，國際美元指數持續在92之下低檔整理，亞幣延續上揚走勢，新台幣也不例外，升幅0.14％、居次強亞幣，僅次於印尼盾的大漲0.31％。同時也受到台股創新高的帶動，繼15日順利站上「萬七」（17,000點）後，16日開低後在平盤上下震盪理，但拉尾盤力道增強，再衝至17,158點新高，新台幣也來到一個月高價。

觀察外資近來大多是有買有賣，並非單向進出，也因此對新台幣升貶的影響有限。匯銀主管指出，16日外資先是進場買匯，使新台幣升勢受到壓抑，午後又轉匯入，買超台股新台幣61億元。還有出口商貨款收入的拋匯需求，均支撐新台幣走高。

外資近期領到台積電現金股利後，匯出的比率並不大，偏向續留台灣，搶台股這波「萬七」行情，且持續換股操作，反映在匯市成交量減少。匯銀主管說明，近二周匯市單日總成交量，多次出現個位數，為今年以來少見的低量，「量縮整理，新台幣不會有大行情」。尤其目前國際上並無新的重大訊息指供指引，預料短線新台幣應是在目前區間偏升整理格局居多。