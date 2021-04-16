萊坊：台灣富人成長不夠快

萊坊（Knight Frank）16日發布2021全球財富報告，個人資產在3,000萬美元或以上的超高淨值族群（UHNWI），即億萬富翁客群在亞洲人數未來五年將增長39％，相較於新加坡成長58％及香港26％，台灣僅13％，明顯偏低。

此外，要能擠身單一市場／社會金字塔頂端1％的大富翁族群，台灣的資產門檻是150萬美元，和日本都遠低於新加坡、香港的290萬美元，瑞士則是510萬美元、美國440萬美元。

花旗集團計畫退出包括台灣在內的13個市場消金、個人銀行業務，改從新加坡、香港、阿拉伯聯合大公國及倫敦等4個財富中心，來經營亞洲和EMEA消費金融事業。由於花旗台灣一直是台灣最大外銀，消金、企金兩大領域平均每年貢獻新台幣上百億元的獲利，實際上比較花旗集團旗下各地分支的績效表現，台灣市場太小、太淺、太沒有成長動能，對本國銀行是「一塊肥肉」的花旗財管客群，在花旗全球來說，實不足道，塞牙縫都不夠。

萊坊（Knight Frank）2021全球財富報告中，個人財富在100萬美元以上的台灣千萬富翁，2020年總數約11萬369位，估計5年內，在2025年可增加到12萬56位，五年內成長12％；個人資產在3,000萬美元或以上的億萬等級富翁，2020年人數1,996位，2025年可增加到2,248位，五年內成長13％。

香港則是千萬富翁人數可在5年內從27萬9千位，增加至37萬5千多位，五年內成長35％，億萬富金翁則會從5,042位增加到6,341位，五年內成長26％。香港的數字還是折扣掉因反送中動亂而外逃的資金。

至於新加坡，該報告認為，它有歐美富裕客群流向亞洲的資金，又是印度、南亞有錢人的保險箱，千萬富翁人數五年內估測成長58％，億萬富翁人數則會成長31％，都是拉高亞洲成長數值的主要動力，更是讓亞洲成長率高於全球平均27％的主因。

此項調查來自全球600位私人銀行家和財富顧問，反映了高淨值客戶、私人財富總額超過3.3兆美元。報告調查團隊指出，新冠疫情隨著疫苗施打流行得以迅速趨於平緩，亞太地區的經濟復甦和增長可期，估計亞洲在全球億萬富翁族群人數增長上，將超過所有地區。

花旗撤出消金市場 客戶想出走

花旗集團要結束亞太及新興國家13個市場消金業務，在各市場引爆話題，花旗（台灣）銀行16日上午舉行台灣區員工視訊會議，下午則是亞太區員工大會。由於花旗美國總部今年初才說要擴大投資台灣消金部門、數位轉型，不過3個月時間卻反轉成整個部門要被賣掉，員工多表示不能接受。

花旗台灣財管客戶也直接質疑理專：「是銀行要倒了嗎？」擔心錢放花旗銀不安全。

花旗（台灣）銀16日員工大會，由花旗（台灣）銀董事長莫兆鴻主持，宣達花旗集團紐約總部15日發布13個歐亞市場消金策略調整內容，花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人慕嘉（Muge Yuzuak）陪同說明。莫兆鴻向員工強調，台灣營運將進行轉型，未來聚焦在企業金融產品及法人機構金融服務。

長年站穩台灣第一大外銀的花旗銀行，突然要撤出消金市場，消費者都很緊張，花旗台灣銀16日重申：1、擬出售13個消金業務市場（含台灣），目前還沒有確定的時間表；2、消金營運沒有任何變動，3、同仁不會有立即影響；4、繼續為消金客戶提供服務，也確保客戶權益得到保護。

花旗在台灣員工數超過4,000位，半數屬於消金部門，昨日員工大會並沒有安排讓員工發言時間，亦掛名台灣區總裁的莫兆鴻表示，會陪著員工度過這段時間。

花旗（台灣）銀目前在台有45家分行，由於客戶上實體分行頻率降低，16日各分行營運如常，但各分行都盡力回覆來電客戶的疑慮、或主動連繫客戶說明。

美國主流媒體對於花旗總部的新決定，認為退出的13個市場都是「小市場」。截至2020年12月底，花旗台灣稅前盈餘達3.38億美元，獲利上是台灣最大國際性銀行，但相較於花旗美國一次錯誤匯款損失9億美元，台灣真的是小市場。

花旗集團改變經營策略，市場都在猜測誰會是買家？最先被點名的新加坡星展銀行，16日由新加坡總部直接下令，要台灣對外表示「若有適當的機會，星展抱持開放的態度！」星展銀行的最大股東是新加坡主權基金，星展在亞洲市場擁有消費金融業務的市場，包含印度、印尼、中國和台灣，這四個市場和花旗計畫出售消金的13個市場，有所重疊。