中信大陸理財子公司 喊卡

原本預計2021年開業的中信銀行大陸理財子公司，意外喊卡。中信金控16日發布重大訊息，大陸理財子公司因交易時程不如預期，雙方約定期限屆至，仍未取得大陸主管機關核准，故此案屆期終止。

中信金高層指出，新冠肺炎疫情後，大陸金融監管機關監理重點轉向，重視風險控管，且傾向開放「規模較大的城鄉銀行」，目前開設理財公司的「時機不對」，未來會再視適當時機送件。

中信金去年董事會曾通過「中國信託銀行與大陸廣東華興銀行」合資設立商業銀行理財子公司，該理財公司資本額共10億人民幣、中信銀持股三成，原本已於2020年6月底取得金管會核准，預計2021年就可開業發展類似國內的投信、投顧、證券自營商的業務，豈知一場疫情過後，計畫生變。

中信金高層透露，此案其實還沒送件，但已與大陸主管機關探詢過，在新冠肺炎疫情過後，目前銀保監會監理重點放在「風險控管、不良資產、資本適足率」等，主管機關態度以開放「規模較大的城鄉行」為主，對於中小銀行、理財機構持保留態度，現在送件的話，不會被排在審核優先順序，時程上無法掌控，因此決定暫緩計畫。

中信金控在大陸的布局分兩路，在法人金融業務部分，現有各分行與仲信租賃業務雙軌並行，提供不同客層所需的金融服務；在個人金融業務部分，則有2018年10月開業的「金美信消金公司」，運用金融科技開展個人信貸業務。

而中信大陸理財子公司原本有望成為兩岸銀行業合資設立理財公司首例，且是台資銀行業在大陸開設理財公司的第二例，如今「風向變了」只好作罷。

除中信擬設立大陸理財子公司，富邦金控在2019年也宣布中國子公司富邦華一銀行擬以人民幣10億元、約新台幣46億元設立全資理財子公司，也是為了搶攻大陸財富管理市場，及為日後引進投資夥伴預留發展空間。