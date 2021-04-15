花旗銀將割消金業務 銀行局緊盯兩件事

來台近60年的美商花旗銀行15日驚爆將退出台灣消金市場。金管會銀行局15日晚間證實，近日花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻已至銀行局報告此事，確定將把台灣消金業務出售，由於這是全球的策略與台灣的業務、獲利能力或展望都沒有關係，關於退場時程、將保留分行或子行還沒有具體計劃，但金管會特別緊盯二點，一定要保障「客戶及員工權益」，且不得將客戶轉介到香港。

銀行局指出，花旗銀在民國53成來台成立辦事處、民國54年開行，來台逾50年，發展相當亮眼，還曾在台灣大動作併購華僑銀行，信用卡刷卡量亦排名國內第六大，獲利也相當好。

2021年前2月花旗（台灣）稅前獲利12.06億元，目前有6,553億元的存款、3,090億元的放款有6,553億元的存款、3,090億元的放款。

銀行局指出，今年初因花旗有新的執行長上任，重新調整全球發展策略，與台灣的業務、獲利能力或展望都沒有關係，是全球性的策略布局，所以會開始找買家，「不會是立刻，仍需要一段時間。」目前花旗總部仍未指示花旗未來要以子行還是分行模式留在台灣。

銀行局提醒花旗，要保障客戶權益及照顧員工士氣，且要對內外溝通清楚。

對於花旗出售消金業務，金管會表示覺得可惜，因為花旗來台已逾半世紀，至今在台已經營到極大規模的高資產客戶，且花旗在國人心中已是美國企業的代表，很多人講到美企第一個想到的就是花旗銀行。

不過，金管會這次有特別警告花旗銀，調整之後，不得將客戶轉介到香港，以免有消費者保護問題，過去就曾經有銀行把客戶轉到香港後有糾紛。

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