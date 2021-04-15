傳退出消金市場 花旗台灣：持續深耕台灣

花旗（台灣）銀行表示，深耕台灣已近60年，針對15日集團發布有關在13個市場的消費金融策略調整，完全不動搖對台灣及亞太區的長期承諾，透過重新定位發展策略，將資源更進一步投資於大幅發展在台灣的機構客戶業務，涵蓋企業金融暨投資銀行、商業金融、金融市場，及財資暨貿易金融事業。

花旗（台灣）銀行指出，該行1964年在台灣成立辦事處，1965年於台北成立第一家分行，為台灣最大的外商銀行，在190多個國家提供超過140種貨幣的交易，同時為700多家跨國公司、1,500多家中小企業、100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務，過去二年協助客戶自資本市場募集超過50億美元資金。

截至2020年12月底，花旗台灣稅前盈餘達3.38億美元，該行說明，從獲利來看，仍是台灣最大的國際性銀行，擁有強健及充裕的資本，2020年資產報酬率（ROA）和股東權益報酬率（ROE）分別為1.14％和9.18％，遠高於市場平均值的0.59％及7.72％。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻說：「近60年，花旗在台灣的營運表現成功亮眼，我們將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。在我們將台灣營運進行轉型以掌握未來成長機會的同時，我們將持續運用花旗獨特的全球網絡和創新能力，提供全方位的企業金融產品及服務，以協助客戶達到永續成長與進步。」

花旗集團宣布擬出售13個消費金融業務市場（含台灣）的消息，目前還沒有確定的時間表。該行強調，在此期間，花旗重申對消費金融營運沒有任何變動，同仁不會有立即的影響。將秉持同樣的精神與熱忱，為消費金融客戶提供最優質的服務，也確保客戶權益得到保護。

延伸閱讀

花旗銀將割消金業務 銀行局緊盯兩件事