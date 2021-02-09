匯市封關／台幣升幅5.69% 三年來最大

老鼠拜拜、金牛來，9日匯市農曆鼠年封關，新台幣收在28.39元兌1美元，連二個交易日維持平盤，央行全力守穩匯率在28元價位，符合市場預期，累計整個鼠年、即2020年1月30日至2021年2月9日升值5.69％、為三年來最大升幅，但若扣除央行尾盤作價部份後，實質升幅擴大為7.28％，則創下十年來最大。

匯銀主管表示，春節前匯市最後一個交易日，僅出口商實質拋匯需求進場，量能急凍，台北及元太外匯經紀公司總成交量大減為7.48億美元，若排除2020年2月15日、6月20日、9月26日的補班日、台灣匯市獨開市外，鼠年封關日量能為逾一年來最小量。主要是少掉外資匯入投資台股，且出口商拋匯需求先前已大多消化，新台幣升值壓力暫歇，央行也可稍稍喘口氣、好過年。

新台幣9日盤中最高仍來到27.97元，匯銀主管指出，央行7月啟動尾盤大幅作價調節穩定匯率，10月下旬更進場在盤中真槍實彈買匯阻升，建立盤中及收盤「雙防線」，力守28元大關，一路守到封關。

2月17日金牛年開紅盤，央行是否以不變應萬變繼續守匯，或調整新的政策。匯銀主管強調，春節7天長假期間，國際金融市場變化難料，若無新的重大變數，因疫苗成效沒那麼快顯現在經濟表現上，先看美國新一輪刺激政策的反應，預料新台幣仍將延續欲弱不易格局。

統計近一輪（十二生肖）2009～2021年新台幣農曆年波動幅度，顯現升多貶少，其中以2010～2011年的虎年升幅9.93％最大，其次猴年2016～2017年升值6.89％，雞年2017～2018年升值6.88％，再來就是這次鼠年升值5.69％，牛年2009～2010年也升值5.30％，龍年2012～2013年微升0.81％，豬年2019～2020年小升2.46％。其他兔、蛇、馬、羊、狗均貶值。