國泰金元月開喜 海賺217億

2021年第一戰，國泰金控取得領先。國泰金9日公告，1月稅後獲利217.14億元，創其成立以來的單月獲利新高，且較去年1月獲利成長近115％，暫時領先富邦金控元月稅後獲利202.35億元，因股本相對較大，國泰金每股稅後獲利（EPS）為1.65元，則在金控中排名第二，富邦金元月EPS以1.98元，暫列金控第一。

資本市場仍在相對多頭，壽險公司「卯起來」大賺一筆，國泰人壽元月稅後獲利186.5億元，創其成立近60年來的單月新高，富邦人壽1月稅後亦賺157.86億元，也是其成立以來的單月新高，兩大壽險公司靠資本利得推升金控母公司獲利創新高。

國泰金及富邦金兩大金控元月獲利合計就近420億元，占15家金控獲利逾60％，同樣有壽險子公司且元月獲利亦表現亮眼的中信金，1月稅後獲利亦達86.7億元，獲利金額排名第三。

15家金控元月稅後獲利共計695.71億元，較去年同期多賺294億元以上，年成長逾73％，表現亮眼的除了國泰金、富邦金兩大壽險金控，及同樣是銀行、壽險雙獲利核心的中信金外，再來就是資本市場佳，證券商獲利亦亮眼，因此元大金控元月稅後賺27.37億元，同比成長逾82％，EPS達0.23元，都排名金控第四。

全球股市仍相對多頭，債券亦有極高未實現利益下，去年及今年初，金控獲利幾乎都在看國泰金及富邦金表現，富邦金8日公布單月稅後大賺202.4億元，創其成立以來單月新高，已令市場驚奇不已。

國泰金亦在9日公告，單月稅後獲利217.4億元，硬是比富邦金多15億元，主要還是國壽1月稅後比富邦人壽多賺近29億元，國泰世華銀元月稅後亦獲利24.6億元，也比台北富邦銀的20.6億元，多賺4億元。

富邦金旗下的富邦產險規模較大，元月亦有實現資本利得，稅後獲利8.71億元，比國泰世紀產多賺4.91億元，再加上富邦證規模亦比國泰證大很多，元月獲利6.5億元，也比國泰證的1.7億元，多了4.8億元。

因此兩大金控子公司各有擅場，現在就比「氣長」，看兩家子公司帳上未實現獲利、銀行授信資產品質等，決定後續11個月的勝負。