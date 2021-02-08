中信金元月稅後賺逾86億 創同期新高

中信金控8日公告2021年1月份自結盈餘，1月份單月稅前盈餘為97.49億元，稅後盈餘為86.71億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.44元，創下1月單月獲利歷史新高記錄。中信金控財務長邱雅玲表示，元月獲利衝高主要有三因素包括：資本市場表現佳，股、債處份利益落袋、彩券年節前熱賣、財管手收較去年成長20％推升獲利。

邱雅玲表示，1月份獲利表現亮眼，稅後盈餘較2020年12月大幅增加了64.16億元，成長超過280％，除各項核心業務維持穩健表現外，主要成長來自股債等金融操作表現得宜，她分析，2021年1月份股票市場表現不錯帶動股票投資收益，另外，考量債券的殖利率有往上升趨勢，因此決定在債券評價還有獲利時就先處份，也挹注不少獲利。

另外，彩券業務則因農曆年節效應開始發酵，今年彩券手續費收入挹注金控獲利良多。

值得一提的是，因為資本市場表現佳，也帶動投資型保單、基金等財管商品的銷售量，讓財富管理手續費收入較去年同期成長20％，而信用卡收入因為受到疫情影響動能尚未恢復，整體成長不明顯。

與去年同期相比，中信金控2021年1月稅後獲利較去年同期成長達72％，銀行及保險兩大核心業務均有優異表現。在銀行業務方面，存放款業務持續成長，加上財富管理手續費動能穩健，子公司中國信託商業銀行稅後獲利較去年同期成長16％。保險業務方面，因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益良好，子公司台灣人壽保險公司稅後獲利較去年成長157％。