當心！網銀詐騙超級多 土洋銀都不得安寧

民眾收到手機簡訊，通知需立即登入查驗帳戶出現異常？國泰世華銀行、台新銀行都中槍，花旗（台灣）銀行也公告，接獲民眾反映有自稱「花旗電銷」的信用貸款偽冒電話，實際上通通都是詐騙手法。

MyGoPen網路查證中心指出，手機用戶收到偽裝的網路簡訊，連結「偽裝」成為網路銀行登入介面的釣魚網站，已有掛名國泰世華銀行、台新銀行的詐騙手機簡訊進到民眾手上。

該中心說明，簡訊內容顯示「您的銀行帳戶顯示異常」，並要求收到的民眾「立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」，並附上一個連結網址，指示民眾登入網路銀行並輸入帳號密，「這些都是詐騙！」

銀行方面對此不勝其擾，尤其民眾在假日期間突然收到簡訊，又遇到銀行沒有營業，於是莽躁點進連址。國泰世華銀行等多家金融機構，持續透過不同管道周知大眾，千萬要小心，「簡訊裡的連址，不要點下去」。

花旗銀行則在官網公告表示，有民眾近期反映接獲自稱「花旗電銷」的貸款行銷電話，表示可以提供信用卡循環或貸款的方案。十分糟糕的是，這些電話都有來電顯示號碼，還在通話中出現不當言詞，一方面想要取信於民眾，卻已導致民眾反感，實然造成銀行端的困擾。花旗直接就把近2、30個收到的顯示電話公布在官網上，提醒客戶接獲貸款行銷電話時，務必詳加確認，注意本身權益。

延伸閱讀

小心詐騙 亂點這簡訊荷包恐失血