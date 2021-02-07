Fed印鈔水龍頭何時關？３大線索可觀察

聯準會重申寬鬆貨幣政策不變，但市場對聯準會停止購債時間的討論仍相當熱絡。雖然聯準會強調在退場前會積極溝通，但它的下一步，該怎麼摸透？

美國聯準會今年第一場利率決策會議，就讓美股市場大跌一跤。1月27日，隨著聯準會利率決策會後聲明傳出，美股那斯達克指數下跌2.61％，標普500指數和道瓊工業指數也分別重挫2.57％及2.05％，雙雙將今年以來漲幅全數吐回。另一邊，有恐慌指數之稱的VIX指數則急速飆升至37.21，為去年11月以來新高。到底，投資人在怕什麼？

其實，聯準會並沒有說出不該說的話，在會後聲明中，聯準會表示「美國及全球經濟在大幅衰退後，近月經濟活動、就業復甦溫和，但仍低於年初水準，並且疲弱集中在受到疫情衝擊最嚴重的部分。公共衛生危機持續影響經濟活動、就業和通膨，並對經濟前景構成相當大的風險。」

市場關注縮表時程

預測最快年底、最慢後年

聯準會主席鮑爾警示，「我們還沒戰勝疫情，新冠疫情的發展對美國經濟至關緊要，疫情仍會對美國經濟構成相當大的風險，當前最重要的工作就是接種疫苗，而透過新冠疫苗接種達成群體免疫，將會是場苦戰。」

只是，這些完全符合實際情況的發言，卻立刻被敏感的金融市場解讀為「沒有好消息，只有壞消息」。萬神殿宏觀經濟公司（Pantheon Macroeconomics）首席經濟學家薛佛森（Ian Shepherdson）指出，「聯準會認為經濟成長放緩，但又還不足以觸發新的刺激行動。」

近來，幾個變化正在引發市場對聯準會資金寬鬆政策「提早踩煞車」的憂慮，例如近日遊戲驛站（GameStop）所引起的風波，部分人士批評，舊式聯準會的超寬鬆貨幣政策助長了股市泡沫；同時，隨著新冠病毒疫苗開始施打，關於聯準會究竟何時會退場的討論也開始增多。在此之下，當聯準會的會後聲明沒暗示「不會踩煞車」，市場自然也就解讀為「沒有好消息」。

市場極度敏感下，聯準會的下一步動作，成為投資者的必修課，這方面，美國主要媒體首先反倒是從「聯準會分行」的說法開始推敲。

其中，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭的退場時程預期最為快速，他認為，經濟彈升幅度足以讓聯準會在今年下半年激起是否縮減購債的討論。費城聯準銀行總裁哈克，月初在一場演講中表示，「（寬鬆政策）退場可能在今年底或明年初發生，但這一切都要取決於經濟的進展，而經濟將取決於病毒的進展。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克則把退場時程的預測向後延伸，他在1月中旬表示，「聯準會可能在明年下半年或2023年開始討論是否提高利率。」

換言之，若以近期各聯準會分行的預測來看，「最快今年底，最慢後年」，才是聯準會可能踩煞車的時間點。

購債規模、實質利率是線索

再從聲明稿推敲政策方向

「麻煩的是，我認為聯準會其實自己也不知道下一步該怎麼走。」長期關注聯準會與全球央行貨幣政策的知名財經專家王伯達表示，「與其揣測聯準會的會後聲明稿或鮑爾記者會發言，倒不如持續關注一些關鍵的數據，從中了解聯準會真正的用意。」

王伯達指出，首先，就是聯準會每月的購債規模。目前聯準會仍維持每月約800億美元美國公債，及400億美元不動產抵押貸款證券的購債計畫。這部分，在聯準會的網站中即有公開揭露，投資人可定期觀察。

王伯達推測，由於疫情所帶來的不確定性仍高，「短期內聯準會應不至於縮減購債，今年內，停止購債的可能性也很低。」然而他也提醒，隨著經濟復甦持續，「一旦聯準會有轉向的跡象，就可能改變市場走勢。」

也因此，雖然聯準會的說法總是讓人不易參透，但投資人仍可例行追蹤每次聯準會的會後聲明及記者會說法，「聯準會貨幣政策通常是漸進式的，且會持續一段時間。」因此，經過連續性的追蹤，較能敏銳發覺政策轉向的微妙變化。

另一個決定市場走向的關鍵，則是實質利率。王伯達指出，「雖然聯準會基準利率今年不太可能調升，但實質利率卻有可能轉正，推升公債殖利率。這也會吸引大批資金流出風險性資產，轉向債市。」若拉開美國3個月期公債殖利率及實質殖利率的走勢圖，就能發現兩者多呈現亦步亦趨的關係。

整體而言，隨著疫苗全面施打，對疫情應有極大緩解作用，但實際上疫苗的不確定性仍高，聯準會也警示了疫情所帶來的威脅尚未解除，這些都決定了未來經濟復甦的腳步。一旦經濟狀況好轉，市場的樂觀情緒在面臨聯準會「縮手傳言」，也可能受到極大打擊，即使聯準會做好充足溝通及準備，市場波動仍難以避免。因此，投資人關注疫情發展以外，也必須時刻觀察聯準會動向，即時調整投資策略。

圖／今周刊

文章來源：今周刊、撰文 陳姿蓉

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