糧商炒匯案四外銀遭嚴懲 央行不回應

根據外電報導央行已對涉糧商炒匯4家外商銀行做出處份書，暫停其辦理遠期外匯交易的相關業務，更指出停業恐達1年以上，對此，央行不願證實也不做回應。

外電報導這次是央行史上對外商銀的最嚴重懲處，且點名4家外銀為德意志銀行、ING安智銀行、花旗銀行及澳盛銀行的台北分行，已發出處分書，但央行不做證實。

1月央行外匯局局長蔡烱民曾說明，涉糧商炒匯案的外銀，主要是對遠匯業務違反「實需原則」，他並表示預計農曆年前應會做出懲處，但未必會對外公布。針對外電猜測的報導，央行沒有證實及回應，匯銀人士認為，農曆年匯市關封前只剩2個交易日，因此，若決定公布懲處的外銀及內容，不是8日就是9日。

蔡烱民先前也已說明，最嚴重將撤照處份，若是停業1年或更長的一段時間遠期外匯交易，代表嚴重性程度未達撤照的程度，外電的猜測也無每家銀行的停業時間相關訊息。



根據央行1月21日的說明，於報表稽核發現，部分外商銀行在台分（子）行自2019年7月起大量受理在台8家糧商公司的新台幣遠期外匯交易，至2020年7月累積承作金額高達110億美元，經央行專案檢查案關6家銀行後，查到該等糧商公司以商仲貿易為名，大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯情事，影響外匯市場穩定。



除2家銀行於央行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，主動停止與其承作交易，嗣後並積極處理結清未到期部位，央行於2020年11月間已處理結案，其他涉案4家外商銀，將於近期核處。