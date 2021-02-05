兆元振興額度 財政部將再增5,000億元

為了加速振興經濟，財政部去年7月推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，由9家公股銀行以自有資金於一年內提供1兆元融資額度，因反應熱烈，去年底已突破1兆元，額度用罄，財政部表示，將再加碼5,000億元，持續協助產業。

兆元振興方案自去年7月至今年6月底，為期1年，主要是由9家公股銀行提供六大核心戰略性產業、國際鏈結布局、創新及轉型升級等企業資金需求，協助產業掌握先機，發展升級及拓展規模，提升競爭優勢。

利率方面，新臺幣貸款利率依郵政儲金一年期定期儲金機動利率（目前為0.81％）採機動計息，銀行加碼以不超過2％為限，也就是最高在2.81％以內，以協助企業取得資金。

至於預計加碼5,000億元的利率部分，是否沿用原先的利率加碼幅度或是有所調整，目前財政部仍與公股銀行討論中，但由於整體經濟環境變化不大，仍以維持原先的利率加碼幅度較為可能。

財政部官員強調，兆元振興方案推出後，申請情形相當踴躍，從去年7月至12月，才6個月，就已經達到1兆608億元，達成率達到106％，由於目前全球疫情仍嚴峻，也為滿足企業資金殷切需求，因此預計將在今年6月底前，將加碼5,000億元，以擴大實施成效，達成提振經濟動能，加速景氣復原目標。

財政部統計，至去年底承作金額前五大銀行，包含彰銀1,435億元、兆豐1,414億元、土銀1,410億元、合庫銀1,400億元、華南1,396億元。

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