開發金持股中壽過半 達陣

中華開發金控公開收購中國人壽21.13％股權案順利達標，中壽正式成為開發金持股過半的子公司。在完成第二波併購之後，未來將朝持股100％子公司方向邁進，根據開發金控之前對金管會的承諾，將在2022年6月13日本屆董事任期屆滿之前，達到100％持股的目標。

開發金控去年11月27日宣布以公開收購方式轉投資中國人壽21.13％已發行股份，並於2021年1月8日至2月2日進行收購。本案除公平會1月20日通過不禁止公開收購人與中國人壽結合外，最後一項成就條件為收購數量需達中國人壽已發行股份5％亦已於1月28日達成。

至2月2日收購期間屆滿，參與應賣比例為25.76％，開發金控順利完成收購中國人壽21.13％股權，加計開發金控及其子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例將達55.95％，順利完成持股過半目標。

開發金表示，本次公開收購價格為每股新台幣23.6元整，因本次非全數收購，參與應賣比例25.76％超過預定收購比例（21.13％），將以公開收購說明書載明計算方式依比例向應賣人購買。

開發金發言人張立荃指出，開發金控自2017年9月將中國人壽納為子公司後，正式成為具有壽險、商銀、證券及創投／私募股權四大獲利平台之金控公司。近年來，中國人壽績效卓越，對開發金控之獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率亦有所助益。未來開發金控各子公司將進行更全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化。

回顧過去開發金控兩波公開收購，分別以每股35元、23.6元收購中國人壽股權25.33％、21.13％，3日正式公告完成第二波的公開收購，達成階段性任務，中壽也正式成為開發金持股過半的子公司，開發金控未來將朝對金管會承諾的方向進行，也就是在本屆董事任期（2022年6月13日）結束前，完成100％收購的最終目標。