開發金收購中壽21.13％股權 持股過半！

中華開發金控3日凌晨公告完成這次公開收購中國人壽股權案，且參與應賣股數超過預定股數，中壽將正式成為開發金控持股過半的子公司。

開發金控於去年11月27日宣布以公開收購方式轉投資中國人壽21.13％已發行股份，並於1月8日至2月2日進行收購。本案除公平會1月20日通過不禁止公開收購人與中國人壽結合外，最後一項成就條件為收購數量需達中國人壽已發行股份5％亦已於1月28日達成。

至2月2日收購期間屆滿，參與應賣比例為25.76％，開發金控順利完成收購中國人壽21.13％股權，加計開發金控及其子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例將達55.95％，順利完成持股過半目標。

開發金控表示，本次公開收購價格為每股新臺幣23.6元整，因本次非全數收購，參與應賣比例25.76％超過預定收購比例（21.13％），將以公開收購說明書載明之計算方式依比例向應賣人購買。

參與本次收購之中國人壽股東的應賣款項將於公開收購期間屆滿日（即 2月2日）後5個營業日內（即2月9日前），以匯款或支票支付。超過預定收購數量部份，由統一綜合證券股份有限公司之「統一綜合證券股份有限公司公開收購專戶」於收購期間屆滿日後次一營業日（即 2月3日）轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

開發金控發言人張立荃指出，開發金控自106年9月將中國人壽納為子公司後，正式成為具有壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台之金控公司。

近年來，中國人壽績效卓越，對開發金控之獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率亦有所助益。未來開發金控各子公司將進行更全方位之合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化，成為員工的最佳選擇，進一步建立開發金控在企業永續責任（ESG）的領先地位。