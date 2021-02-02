阿爾發A輪募資 將邀法人入股

金融科技新創阿爾發金融科技公司PRE-A輪募資成功，資本額成長一倍半至新台幣5千萬元，阿爾發共同創辦人、阿爾發投顧董事長陳志彥表示，該公司與永豐金證合作申請進入沙盒，將完成定期定額複委託美股投資的全新商業模式，可望累積銀行財管跨向證券的跨界經驗，且營運中長線規畫看向東南亞市場，接下來的A輪募資，將會以法人機構為對象。

陳志彥強調，銀行機構受限於部門組織、績效制度等既有管理作法，加上一直以程式交易作為客戶個人理財的輔助系統，實際運作結果成效不彰，財管客戶投資虧損的比例普遍達到七成。

至於金管會核可從事機器人理財相關業務，包括了銀行機構等共有13家，是否都帶給客戶投資滿意，有市場實情可佐證。

對於本業B2C營運模式的強烈信心，阿爾發金融科技向金管會申請投顧執照，2020年成功通過成為第一張機器人理財金融科技的投顧公司，以及「經營外國有價證券投資顧問業務」牌照。

陳志彥說，新創公司要能兩者同時兼備有其難度，卻也是在疫情期間能成功增資的關鍵；國發基金早在2019年就投資，也是阿爾發金融科技在新創圈出頭一大原因。

陳志彥表示，在成立了阿爾發投顧公司之後，商業模式愈受市場肯定，其母公司阿爾發金融科技進行了PRE-A輪的募資，讓資本額從2千萬元成長至5千萬元，成為金融科技創新園區第一批完成募資的團隊。

他指出，此輪募資的資金是要用於開發新服務模式和新業務，包括手機ID認證、定期定額複委託美股投資等，除了以公司內部團隊人力，與外部金融業的合作也是管道之一，像永豐金證券等。