百萬刷手一籮筐 有人年刷20次

聯合信用卡處理中心發布最新報告，針對2020年1～11月及2019年同期信用卡消費樣態分析，其中，2020年有近23％的百萬刷手會刷超過2次以上的筆數，其中不乏出現信用卡消費百萬金額達20次以上的人，可看出疫情絲毫沒讓高端消費者卻步於精品市場。

另外，23％百萬刷手消費頻率中，在刷第一筆百萬金額之後，會有33％刷手在1天之內刷第2筆，而且高達5成以上的刷手會在兩周之內刷第2筆。

在信用卡高端消費金額，聯卡中心指出，由於國外疫情影響，導致民眾無法出國消費，將過往出國購買精品的消費力轉向國內，以及疫情趨緩後報復性消費浪潮加乘之下，2020年除了3月及4月台灣疫情比較嚴重而影響百萬刷手們出手外，其餘月份的百貨業百萬訂單信用卡刷卡筆數皆較2019年為高，其中，下半年的百萬簽帳金額筆數遠大於上半年，甚至在7月暑假旺季及9、10月的筆數皆較2019年增加超過100筆，顯然國人購買力仍有龐大潛力。

整體來看，2020年1至11月平均單筆信用卡消費金額為1,742元，較2019年同期的2,218元下降21％，下降主因推估應與疫情導致民眾無法出國消費，而值此期間，許多與生活貼近或過往不接受信用卡，只接受現金使用的電子支付場景，如外送平台、小吃店、飲料店、速食業及公務機關等，導入電子支付應用，使民眾刷卡消費的次數增加，不過是金額較小的交易。

從各行業別角度來看，疫情期間消費金額以1,000元以下的比例增加居多。另外，百貨業中仍可看到萬元以上的信用卡消費亦是呈現正成長趨勢，其中百萬元的信用卡消費筆數成長幅度，更是不容小覷。