玉山銀迎春節 用微笑傳遞溫暖

玉山銀行用微笑迎接春節，傳遞溫暖的服務，訂製「your smile口罩」提供同仁配戴，顧客於2月期間進到玉山銀行分行，將可看到同仁配戴your smile口罩。讓每一位玉山人即使戴著口罩，也能展現發自內心的微笑，散發熱忱與溫暖。

本次「your smile口罩」委託衛福部核可之台灣廠商製造，口罩外觀分別印有your smile字樣及Smile圖案兩款，代表玉山人用微笑傳遞溫暖服務的心意，希望客戶能感受到在疫情下的一絲暖意。

服務，是玉山銀行的核心價值。玉山從顧客體驗出發，用微笑帶給顧客溫暖，透過科技與金融的結合，提供多元便利與貼心的金融專業服務，不僅滿足顧客需求，更期望帶給顧客滿意的微笑。疫情期間，玉山也持續透過24小時行動銀行及智能客服，協助顧客隨時隨地享有便利貼心的金融體驗。

玉山銀行董事長黃男州表示，源於發自內心的真誠以及對人文的關懷，玉山人透過傾聽顧客的聲音，深入瞭解顧客的需求，運用團隊的力量提出適切的解決方案。即使在疫情期間，口罩也遮不住服務熱忱，玉山會持續用金融專業與服務效率，創造更大的價值，帶給社會更多溫暖。

疫情改變了大家的生活型態，但不變的是彼此人與人間的關懷。玉山透過「your smile口罩」傳遞溫暖，期待一個微笑能牽引另一個微笑，在疫情期間帶給社會更多的鼓勵及力量。