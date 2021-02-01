金融產業明星股：富邦金、京城銀、兆豐金

金融股2020年受到疫情、台灣及美國降息衝擊，2020年底金融股指數收在1,285.70點，較2019年底1,358.71點，下跌73.01點，下挫5.37％，表現弱勢。不過，2021年表現逐步走出陰霾，後續有機會挑戰攻克2019年底指數。

台新投信指出，就評價面而言，金融股去年漲勢明顯落後其他類股，隨著獲利提升，有機會吸引逢低買盤，展開落後補漲行情。日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，雖然疫情造成全球經濟衰退，但全球資金寬鬆環境有助資本市場上揚，帶動壽險及證券相關金控2020年獲利創歷史新高，整體15家金控2020年稅後獲利年增9％。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，展望2021年，台股指數受惠基本面優異以及全球資金持續湧入不斷創高，金融類股目前為所有類股中基期最低的，但隨著景氣復甦且利差可望回升，金融類股可望成為台股再創新高的一大助力。

富邦金 EPS8.59元寫紀錄

富邦金控（2881）2020年全年稅前淨利1,039.09億元、稅後淨利908.57億元，較2019年同期大幅成長55％，每股稅後盈餘（EPS）為8.59元。由於受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金2020年12月單月稅後淨利、累計2020年全年稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘皆創下歷史新高，全年稅前淨利首度突破千億元大關，全年稅後淨利首度突破900億元。法人預估，隨著資本市場回溫，帳上未實現損益大幅回升，有利後續獲利表現，維持富邦金買進評等，目標價上看50元。

京城銀 放款持續成長 資產品質佳

京城銀行（2809）2020年全年合併稅前獲利達62.62億元，稅前每股盈餘（EPS）5.59元，較2019年同期增加63％。京城銀表示，雖有疫情影響，但在總體經濟成長動能依舊，以及受惠於產業鏈轉移帶來的資金回流、全球央行持續寬鬆的貨幣政策等國內外因素，京城銀全年度放款成長超過300億元，利息淨收益成長超過10％，截至2020年12月底止，逾期放款比率0.01％、逾期放款覆蓋率11,760.49％、全體放款覆蓋率拉高至1.57％。法人認為，在全球疫情尚未穩定下，銀行股建議逢低布局以國內放款業務為主，且資產品質較佳的京城銀。

兆豐金 高殖利率吸睛

兆豐金控（2886）2020年全年累計稅後淨利達250.34億元，2020年全年累計每股稅後盈餘（EPS）達1.84元，兆豐金2020年12月31日的每股淨值為24.02元。

法人認為，去年美國、台灣降息，導致兆豐銀行後續淨利差承壓，不過，目前存放款利差已見止穩回升。另外，以過往兆豐金股利配發率80％設算，目前現金殖利率約5％，在下檔具殖利率支撐、存放款利差止跌回穩，且今年經濟展望樂觀，有利營運動能提升等利多加持下，維持買進評等，目標價32元。