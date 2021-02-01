數位網銀破646萬戶 樂天銀開戶數首揭曉

迎戰純網銀，國銀加快腳步拚數位存款帳戶。金管會銀行局最新公布，截至2020年12月底，國銀數位存款帳戶總開戶數突破646.3萬戶，較前一季增加71萬戶，成長12.3%。

與2019年同期相比更增加了307.9萬戶，年增率達90﹪，開戶數前五大為台新銀237萬戶、國泰世華銀97萬戶、永豐銀66萬戶、王道銀的45.2萬戶、華銀的45萬戶。

值得注意的是，銀行局從2020年12月起也開始做純網銀的開戶數統計，首家純網銀樂天國際商銀試營運階段（2020年12月19日至12月31日）開戶數也揭曉，僅有55戶，不過，樂天國際商銀已在2021年1月19日正式對外營運，首役成績2月就可揭曉，各方引頸企盼。

因應純網銀的誕生，各家拼數位存款帳戶愈來愈積極，戰況激烈。台新銀衝最快已有127萬開戶量，而國泰世華銀也有約97萬戶的開戶量，永豐銀後來居上一年時間就衝到前三名，開戶量達66萬戶，王道銀、華南銀的開戶數也都破45萬戶，聯邦銀也有32萬戶、中信銀28萬戶、彰銀20萬戶，合庫、上海商銀、北富銀、玉山也都破10萬戶。

銀行局指出，數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，截至2020年12月底止，「第三類帳戶」的開戶數最多，第三類是以他行存款或信用卡客戶、或既有之自行信用卡客戶於線上開立之帳戶，約250萬戶；其次為第二類帳戶已有226萬戶，即已開立自行存款帳戶之既有客戶於線上加開之帳戶。

至於認證強度最強、功能最完整的第一類帳戶開戶數最少（即透過自然人憑證於線上開立之帳戶或於線上填寫資料再以臨櫃雙證件驗證開立的帳戶），約170萬戶。