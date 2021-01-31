青安貸款餘額 去年破1.2兆

財政部對青安房貸專案的最新統計出爐。截至2020年底，累計已承作1兆2,353億元，戶數為30萬3,952戶，比起2019年底成長約700億元，戶數則比2019年底成長約1.4萬戶。

統計結果顯示，目前以土銀承作金額3,411億元最多，台銀則以承作8萬5,140戶為全體行庫戶數最多，不論台銀、土銀，兩者加計已包辦了八大行庫承作青安房貸業務總量的一半以上。

青安貸款自從2011年實施至2020年已近十年，財政部旗下八大行庫的放款餘額從2011年底1,422億元，截至2020年底累計已核貸1兆2,353億元。

2018年底青安貸款累計撥貸1兆957億元，到了2019年底累計撥貸金額為1兆1,688億元，約增加超過700億元，因此2020年比起前一年度，增量大致小幅縮減，但仍維持在700億元上下的增量。

至於承作戶數方面，2018年底累計承作27萬2,874戶，2019年底為28萬9,433戶，大約成長1.6萬戶，2020年的承作戶數全年的增量，亦小於2019年的全年增量。

行庫主管分析，最主要是這二年來青安房貸的利率在房市激烈競爭下，已不具競爭力，包括很多銀行對於首購族所祭出的優惠房貸利率，直接比照當時的公教人員住宅貸款的最低利率1.58％，比起青安所提出的一段式利率1.68％更低，所以許多具有議價能力的優質首購族房貸戶跑去借銀行自家辦理的優利房貸。

但行庫主管強調，青安的存在仍有一定的意義，特別是對於所得財資力普通的首購族房貸戶：「倘若不靠青安房貸，根本拿不到好價格」。今年開始，青安房貸利率已從1.43％降至1.4％，雖然比起現在房貸市場的「地板價」1.31％，還有9個基點的差距，但是對很多首購族，特別是中南部購屋者，這樣的房貸利率已非常優惠。