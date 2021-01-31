觀光、成衣等遭疫擊 景氣續淡

全球各地防疫、隔離的結果，不僅觀光旅遊業受重創，連同紡織、皮革毛皮製品行業也跟著遭殃。根據大型行庫內部實地訪查往來廠商結果及參酌各產業公會、智庫單位及政府相關部會所進行評估，由於跨國旅遊市場低迷及防疫居家辦公等致使居家時間變多，導致成衣、皮鞋、行李箱等需求也跟著大減，這類行業的營收恐將衰退，亦使大型行庫普遍預期，上述行業恐成為今年疫情紓困需求最大的行業。

根據大型行庫評估結果，目前上半年景氣較被看壞的行業，主要有四大項，包括觀光業、機車相關零件的製造業、與成衣相關的人造纖維紡織業、及皮革毛皮製品等；至於最被看好的，則是電子零組件產業，最主要在於看好在國際主要品牌車廠陸續復工下，車用電子需求可望復甦，以及5G相關應用穩定發展，另外台廠加速跨足醫療器材、5G基地台、車用電子、伺服器等應用，亦有助於廠商改善產品結構。

至於上述被看壞的四大產業，除反應最顯著的觀光產業，皮革毛皮製品、與成衣相關的人造纖維紡織業、機車相關零件製造業上榜，則分別與市場萎縮、匯損問題有關。

行庫主管舉例，像是旅遊市場低迷，國際商務差旅大減，已使許多行李箱廠商持續經營虧損，甚至不排除今年看到有業者歇業、退場，至於居家辦公，則使像是皮鞋、成衣，或是精品包包之類的奢侈品需求大減，也影響到相關業者，不論是製造商，或是通路的經營。

至於機車零件製造業，較令行庫憂心之處則在於新台幣升值所造成的匯損問題，同時疫情在全球的高度不確定性，亦會使其外銷市場實際表現存在重大變數。