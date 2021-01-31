防海外逾放 行庫架避雷針

疫情仍在全球延燒，行庫今年海外業務仍得「戴鋼盔」匍匐前進，據了解，指標大型行庫已向各海外分行提示重點，先裝好「避雷針」讓分行趨吉避凶，以免再踩雷，包括產業類型、母子孫公司的分層架構，均在提示重點之列，尤其在大陸地區，倘若是國企或央企在第三層的孫公司，大部分行庫今年將拒接相關授信案。

根據各大行庫內部目前所訂定海外業務的獲利成長目標，今年海外獲利成長率仍在5％上下，至於放款成長率則介於5～10％。

在此同時，多家大型行庫總行也先行對旗下各海外分行裝置「避雷針」，規劃示警方向。其中在授信類型選擇上，2021年的放款標的儘量鎖定以海外政府公共建設相關融資及電子零組件為首的高科技產業為優選，至於一般機器製造業、觀光產業、紡織成衣等較為傳統型的產業，則將持較保留謹慎態度。

行庫主管分析，政府公共建設通常有政府力量在加持，倒帳機率相對低，另外，電子零組件為首的高科技產業授信案，握有技術優勢，毛利不至於太低，但反而是傳統型產業，受疫情及景氣循環衝擊較大，必須小心。

至於對象結構部分，大型行庫指出，對大陸地區格外小心，主要是國企、央企已不再是「保證牌」，甚至轉投資第三層後的孫公司、孫孫公司風險更高，今年起行庫將全面避免承作；至於大陸民企，行庫大陸分行目前幾乎已未再接新案。

公股金融圈人士對此指出，過去行庫大陸分行授信以「國資委」（國務院國有資產監督管理委員會）旗下事業最吃香，舉例來說，四大國有銀行即是國資委轄下，行庫所認定的「第一層」事業。過去在這些大型國有事業集團轄下的轉投資事業，行庫尚未以嚴格的標準限制可接案的轉投資層級，但未來對層級太下層的轉投資就會拒接。

舉例來說，四大國有銀行投資的租賃公司，行庫的大陸分行尚會進行新授信案，但倘若是該租賃公司另外轉投資設置的汽車租賃公司，行庫就會拒接；主要是母集團通常不會承保到孫公司。