歐系外銀 聯手喊多台股

台股表現，外銀也按讚。台股2020年第四季飆升18％，2021年1月持續在多頭方向，包括法國外貿銀行、法國巴黎銀行、瑞士銀行等歐系外商銀行，都在第一季展望報告指出，在全球資金行情未退潮下，建議投資人持續投資股市。



法國外貿銀行環球市場研究團隊指出，台灣經濟增長樂觀，復甦範圍擴大，股價增長已經不再僅集中於半導體業，股票市場的各類別發展已更均衡；該團隊比較亞洲股市近二個月的表現，台灣緊追韓股和港股之後，排名第三，且2021年1月以來台股走勢多元，包括消費品、電動機械等產業的股價表現愈見活潑。



法巴銀財富管理認為，全球寬鬆貨幣政策沒有停歇，美國與歐洲十年期實質利率皆低於-1％，財管客戶的資產配置中，現金部位近幾個月迅速下滑，許多人更是自2013年5月以來首次「低配」現金，同時間流入全球股票的資金創新高，股票配置接近歷史高位。



法巴銀財富管理指出，美國、歐元區仍有政治不確定性，上半年資產配置重點在新興市場，其中又以大陸和台灣最被看好。



瑞銀投資銀行全球研究部指出，後疫情時期，台灣的科技產業和其他工業的循環周期正在加快，預計2021年將進一步上升，其他工業周期也正在復甦，台灣未來的經濟表現將在於高科技產品的生產和出口，這些優勢正是台股的重要核心產業。



不過，匯豐集團提醒，近三個月來，隨著新台幣對美元走強，帶給台灣科技業獲利表現的風險也不斷上升，甚至已達到頂峰，加上台股績優股票昂貴，因此建議暫時減持台股部位，相較下該行偏愛韓國股票，建議2021年可加碼韓股。