外銀樂觀： 台今年GDP成長有上修空間

樂觀看待台灣2021年經濟成長，外商銀行經濟研究部認為，2020年台灣GDP的基期已偏高，但2021年一切經濟好轉的果實都會落在台灣。星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，維持對台灣2021年GDP成長4.2％的預測，且還有上修空間；法國外貿銀行則在1月上旬就率先上調台灣2021年GDP年增率至4.6％，是目前各國內外機構最高數據。



至於匯豐集團近日也公布修正後的2021年GDP預估，台灣GDP年增率一次被上調0.5個百分點至3.5％，匯豐銀指出，鑑於亞洲2021年強勁而廣泛復甦，台灣GDP年增率還有「顯著向上空間」。



澳盛銀行認為，2021年台灣經濟會走出「相對平衡」，全年GDP年增預估可達3.8％，內需和淨外部對GDP的貢獻將分別有2.4、1.4個百分點，不僅揮別2020年的內需負成長，全年GDP還有向上調整的可能。



馬鐵英分析，台灣出口加速成長，2020年第四季淨出口對GDP年增率的貢獻比重超過100％，且電子業趨勢持續看漲，不像去年第三季估測3C產品出口僅有一次性訂單，「國際訂單源源不絕，進一步推升台灣出口和民間投資的成長」，星展集團1月底最新公布的經濟展望報告維持對台灣2021年GDP成長4.2％的預測，且認為有上修空間。



星展集團分析台灣電子產業的後續利多，包括全球數位化轉型，以及人工智能、物聯網、5G和自動駕駛等新技術的運用，將繼續驅動半導體領域需求。同時，半導體行業的供求狀況已經趨緊，資本支出計劃或將升級。



法國外貿銀行指出，截至2020年底，台商回流核准金額達台幣7,930億，占GDP的4.1％，這是經濟持續保有動能的關鍵。



法外貿銀認為，強力的外部需求並不是台灣經濟快速增長的唯一依靠，科技製造業出口激增在疫情初期有助淡化對內需的打擊，但2020年下半年起私人消費轉強，第四季民間消費年增達2.2％，尤其政府對疫情控制良好、股市帶來財富效應，以及勞動力市場壓力緩和，都有助於支持2021年的消費者信心。