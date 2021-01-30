公股行庫陸續啟動核心系統更新計畫

因應Bank 4.0的來臨，銀行的「大腦」，也就是「核心系統」將是致勝關鍵。公股行庫中陸續啟動更新核心系統計畫，第一銀行核心系統目前評估轉換方案中，彰化銀行計畫於2021年更新核心帳務系統主機，華南銀行則是2020年4月啟動資訊系統評估顧問專案。

一銀主管說，因應同業核心系統轉換事件，已於2019年底訂定相關作業準則，以符合主管機關對重大系統轉換事前、事中及事後要求，透過建置期、上線期及營運期管控措施，並共同成立專責組織審查與管理。

此外，一銀目前核心系統硬體採IBM大型中心主機，於2014年更換，預計於2021年更新，不過核心系統目前仍在評估轉換方案中，更新時程待規劃。

華銀則是為了確認核心主機與整體資訊系統架構是否可支持銀行營運策略及資訊策略，於2020年4月啟動資訊系統評估顧問專案，協助評估分析核心系統。

評估結果出爐後，結論是現行核心系統尚能符合業務發展與資訊安全需求，並提出邁向「小核心、大周邊」短中長期策略藍圖及實施計畫。

其中，帳務相關系統使用高可靠、高安全及高穩定的大型主機，運用新興科技發展的系統則使用高效性、多樣性、高彈性的開放平台，並持續核心系統精進計畫。

彰銀預計2021年更新核心帳務系統主機，這次更新為汰舊換新，現行系統程式可相容於新核心帳務系統主機，降低系統轉換風險。

合作金庫銀行已於2018～2019年間完成營運主機硬體與系統提升，近期擬評估規劃核心系統更新，尚無完整具體時程規劃，將會把未來新核心系統上線時之相關因應策略納入規畫考量，目前初步評估新核心系統規劃與實際建置完成至少需要5～7年時間。

公股行庫招募資安人才 培養高階專家

資訊安全成為國銀目前的重要課題，公股行庫對於資安人才，除了積極對外招募、聘請專業顧問外，更著重於自行培養高階專家，更陸續要求或鼓勵考取國際資安證照，全面強化資安能力。

第一銀行2016年聘請資安界的專家擔任副總經理，督導資安專責單位外，亦帶領數位發展規劃，其重點之一為「打造數位生活場域平台」及「異業結盟與多元支付」，都會用到Open API，這也是資安注重的重點方向。

華南銀行於2018年3月底成立資訊安全專責單位，目前資安專責部門人力為34人，2021年預計達37人，後續規劃以提升專業職能及增加人才規模為重點。

彰化銀行資訊安全中心於2018年9月成立，目前人數為18人，主要負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業。隨著資安防護設備及工具的導入，預計將總人數提升至20人以上，2021年將持續辦理內部培訓及外部徵才，擴充資安人力。

土地銀行為強化金融資訊服務不中斷，定期評估系統設備汰舊換新，並編列所需相關費用。目前資安專責單位員額20名，持續召募2名資安人員，以補足員額。

合作金庫銀行資安單位目前含協理、副理共計有28位，2020年增加4位職員，計劃5年內增加至40位員額。

一銀則是評估是否聘請業界資安資深人員為顧問，組成「資安諮詢小組」，以提供不同角度的資安觀點與建議。

在培養高端資安人才方面，一銀除了設定KPI要求員工考取國際資安證照，更要求員工技能須比廠商優越。華銀鼓勵資安人員取得國際資安證照，並納入個人職等調升及基礎人才庫專業證照加分項，使其具備國際資安人員之資格能力。彰銀全額補助資安國際證照費用。

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