獲利吸睛 富邦金、國泰金 年終不手軟

果然是「金飯碗」，2020年稅後大賺近909億元的富邦金控，以及獲利758億元的國泰金控都將發出「牛年大紅包」，犒賞績優及績效達標的員工，兩大金控都表示，年終獎金總金額或整體水準絕對「優於去年」。

2020年初時富邦金表示，平均年終獎金有6～7個月的水準，要視員工績效及各子公司KPI（關鍵績效指標）訂出不同的發放水準；連續兩年獲利創歷史新高的國泰金，員工月薪加上年終獎金，一定有14個月以上，再視各公司及各員工表現，表現好的個人，年終獎金可以高達12～18個月的月薪水準。

新光金表示，2020年獲利比2019年略有衰退，但子公司多達成年初設定的KPI及策略目標，如子公司間交叉行銷或共同行銷績效、申請金融專利數、創新指標等，因此，本年年終亦會比之前發的多。

2020年國內15家金控稅後獲利逾3,790億元，比前一年多賺290億元，成長近8.3％，但主要是有壽險子公司或證券子公司的金控集團，獲利大幅增加，銀行為主體的金控業者，因利息收入減少，又碰上海外及國內授信出現新逾放，導致國銀獲利減少480多億元，影響了年終獎金的發放，換句話說，擁有壽險、證券子公司的金融集團，員工年終可能較前一年多，銀行為主體者的員工將持平。

公股行庫部分，指標大行兆豐銀的年終預估6.5～7個月，第一銀行與合庫銀行也有近六個月，而一銀2021年升等晉級調薪的平均幅度約2.3～2.5％。華銀則在5.6～6.6個月之間，此外，不隸屬金控的彰銀與台企銀，預估分別有四個月和三個多月的年終獎金。

台新金指出，2020年因疫情衝擊，年終獎金約與上一年度「相當」，依績效平均有6～7個月，最佳者可超過12個月。薪資調整則是依員工績效及市場薪資水準等因素，定期辦理，近年來每年月約在3～5％，表現優異的員工更可高達15％，2021年預計維持相同的運作標準。

兩大壽險金控2020年獲利主要來自富邦人壽及國泰人壽，富邦人壽去年稅後賺610億元，國壽則有525.4億元，都創歷史新高，因此兩大金控發出的年終獎金預估會提高，其中壽險及證券子公司表現績優的員工，可拿到創新高的年終獎金，銀行子公司則持平。另外，中信金控因海外放款踩雷，只表示，這次年終獎金會依獲利水準及績效差異化來發放。