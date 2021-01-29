富邦金收購日盛金 申請展延50天

富邦金控公開收購日盛金控案，29日申請展延50天！該案公開收購期間原訂至2月1日止，但因至今尚未收到公平會受理結果，因此富邦金控向金管會申報，並公告延長公開收購期間至3月23日。



富邦金控去年底宣布公開收購日盛金控，以相較公告日（2020/12/18）前20個交易日均價溢價率24.8％，等於以每股13元進行公開收購，以公平且一致性之條件，提供日盛金控大小股東實現投資獲利機會。雖然公告後，一度引發日盛金大股東質疑收購價格偏低，但富邦金強調，公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金控股東及富邦金控而言均屬合理範圍，且溢價符合台灣過去幾年公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當，並未動搖持續收購意願。



這次公開收購以公平會不禁止結合為成就條件之一，因此富邦金控已在去年12月21日檢具相關文件向公平會提出申報，且公平會已公告受理本案，但截至29日止，尚未取得公平會之不禁止結合決定，所以富邦金依法向金管會申報並公告延長原預定公開收購期間50天，到3月23日截止。



這次公開收購案收購價格為每股普通股現金新台幣13.0元，預定收購之最高數量為3,772,452,281股（為日盛金控已發行普通股股份總數100％），最低收購數量為全部股份總數之50.01％。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。



富邦金控29日重申，本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。