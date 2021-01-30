比特幣成投資新顯學 在台交易方式報你知

投資比特幣是目前最夯的投資顯學，在台灣，投資比特幣多透過交易平台進行，投資人須先註冊和通過身分驗證。如2014年在台成立的Bitoex加密貨幣買賣平台，用戶註冊後提供電子信箱和手機號碼，它就會提供線上錢包讓你收發加密貨幣，買賣比特幣基本資料審核才能開通，賣出後如需要新台幣出金需驗證銀行帳戶才開通出金功能。

市場專家表示，數位貨幣的投資的確愈來愈熱門，目前除大家比較孰悉的比特幣外，還提供泰達幣（USDT）、以太幣（ETH）的新台幣入金服務，至於入金方式，主要包括網銀匯款、ATM轉帳，甚至透過全家超商辦理現金繳費都可以。

除此之外，Max也是數位貨幣投資人孰悉的另一交易所。這是Maicoin集團於2018年上線的加密貨幣交易所，可以直接使用新台幣入金，進場交易比特幣，孰悉數位貨幣投資的專家說，這應是目前台灣成交量最多的交易所，入金方式包括網銀匯款、ATM 轉帳或ATM繳費都可以。

不過，比特幣由於漲跌大，不易透過供需等市場面變化，預期其走勢，國內法人大多沒有這方面的研究資料，且由於屬於高風險投資，主管機關對於比特幣的投資，也採消極不鼓勵的態度，央行甚至直言比特是一種網路點數，不是法定貨幣，沒有國家掛保證，風險相對居高。

但央行也說，未來如是由各國央行發行的數位貨幣，投資才有保障，央行長期以來針對數位貨幣的發行，持續深入研究，並關注各國的進度與相關發行的計畫。只是計畫趕不上變化，在美元持續弱勢的情況下，比特幣受到愈來愈多投資人的注意，也讓有能力提供這些交易的場所和方式，愈來愈受到本地投資人的注意。

法人多不願提供比特幣的投資方式與後市看法，國內投資人在相關資訊相對不足風險又相對更高。孰悉此市場的人士說，投資之前，宜特別留意每個交易平台的手續費用，且除了比特幣投資的利得之外，也應將換匯成本與風險，一併進行考量。

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