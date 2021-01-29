小心詐騙 亂點這簡訊荷包恐失血

看到銀行簡訊有網址超連結，千萬不要亂點進去，否則損失慘重。國泰世華銀行29日緊急呼籲所有客戶，若收到簡訊通知銀行帳戶異常，且附上網址要求進去綁定資料，就是「詐騙」，是不法集團在竊取客戶的網銀用戶代號及密碼，已有客戶上當，帳戶內資金被盜轉出去，國泰世華銀已報案要求涷結受款帳戶，希望協助客戶追回款項。

國泰世華銀強調，銀行不會主要要求客戶登入網路銀行、並綁定個人資料，如果有不明簡訊提醒帳戶異常，並要求點入連結，「切勿相信」，若近日已登入可疑網站且依要求輸入用戶代號與網銀密碼者，要趕快更改，避免有損失，且發現帳戶被盜領，要越快連繫165反詐騙諮詢專線，或直接連繫銀行客服專線。

詐騙集團手法不斷推陳出新，這次國泰世華銀客戶接到簡訊，通知銀行帳戶異常，要求立即連入附上的網址「www.cathay-bk.com」，綁入用戶資料，否則帳戶將被凍結。

由於國泰世華銀的真正網址是「www.cathaybk.com」，詐騙集團用的網址極為接近，且客戶點進去後亦是國泰集團標幟性顏色，即大樹綠，因此已有民眾上當，網銀帳戶遭入侵，且將帳戶內款項匯到其他家銀行帳戶，國泰世華銀也已報警處理。

但因為客戶是自己提供用戶碼及帳密，造成帳戶被入侵盜轉，相關責任仍待後續釐清，只是輕易用手機點入超連結，綁入個資，帳戶裡的錢就不見，且要花極長時間去追回。

國泰世華銀行緊急通知所有客戶，千萬不要相信任何簡訊上的超連結網址，銀行絕對不會主動要求客戶登入帳戶。