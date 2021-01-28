疫情緊張 激增18家銀行啟動居家辦公

國內疫情升溫，不只金管會帶頭加強防疫、延後原訂28日的新春記者會、加裝防疫隔板，金融業也嚴陣以待。金管會銀行局副局長林志吉28日公布國銀最新異地辦公、居家辦公狀況，啟動異地辦公的已從3家國銀、4家陸銀與外銀，增加到8家國銀、3家外銀與陸銀；而啟動居家辦公的則有6家國銀總行、12家外銀與陸銀。

據銀行局統計，目前啟動「異地辦公」有8家本國銀行總行部份單位，包括：北富銀、兆豐銀、渣打銀、台中商銀、瑞興商銀、遠東商銀、安泰銀、王道銀行，還有3家陸銀與外銀。

啟動「居家辦公」的有6家國銀總行，包括：北富銀、國泰世華、花旗銀、渣打銀、王道銀、中信銀，還有12家外銀與陸銀。

因應冬季疫情高峰，且適逢春節假期，各大金控已都超前部署，隨時待命。國泰金控26日就宣布本周陸續啟動分梯次「居家辦公」，各公司已完成異地辦公前置作業，後續因應疫情發展，視需要啟動異地辦公。

中信金控總經理吳一揆則指出，中信金控各項異地辦公、防疫措施都已準備就緒，未來是否全面啟動，首先看2月4日部桃專案檢測結果。他指出，金控目前已升級各項防疫措施，像是關閉員工餐廳、取消大型聚會以及減少會議、改採視訊，但尚未全面啟動異地、居家辦公，但中信金控所有防疫相關的措施「都已準備好了」。

為因應國內感染確診案例數增加，許多金控都將防疫措施升級，包括限制跨棟交流、減少實體會議、互動訓練以及外部人員之出入管制、關閉職場休閒設施、員工餐廳及社團活動管制、員工上下班分流管理，且都已規劃好居家辦公／異地備援之前置作業隨時可因應疫情啟動必要之相關作業。

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