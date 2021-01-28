新台幣勁揚 央行理事：小心「荷蘭病」

新台幣強勁升值，除了美元弱勢，台灣出口暢旺也是關鍵；央行28日公布去年第4季理監事會議事錄，理事十分關注匯率議題，更有人提起「荷蘭病」，提醒當年荷蘭就是因大幅升值，導致傳產喪失國際競爭力。

根據中央銀行去年第4季理監事會議事錄，許多理事都提到應關注新台幣升值之下，對傳產的衝擊。

有位理事認為，國內企業在國際市場上面對不公平補貼國家、區域經濟整合的競爭，以及新台幣匯率升值，導致中小企業經營困難；雖然一國經濟結構調整完成、經濟成長率上升，匯率自然就會升值，但升幅必須合理。

這位理事提醒，新台幣升值各有利弊，央行短期宜關注新台幣與其他貿易對手國匯率的相對走勢，且政府應提供中小企業支持政策；另位理事也關切近期新台幣匯率升值對傳統產業的影響，認為央行宜持續努力協助傳統產業。

有位理事則指出，當前新台幣升值的情況與當年「荷蘭病（Dutch Disease）」的背景有些相似；1960年代荷蘭發現北海天然氣後，出口巨幅擴增，荷蘭幣大幅升值，導致傳統產業喪失國際競爭力，加速去工業化。

理事直言，目前台灣因半導體及資通訊產業出口暢旺，貿易順差持續擴大，新台幣強勢升值，然而這將不利其他產業，宜思考台幣升值對長期產業結構的利弊，並就貿易順差規模、來源、組成內容與各產業的占比等方面，全方位思考匯率政策。

有位理事則表示，新台幣匯率升值對經濟會有正、負兩面影響，有人因此損失，也有人得利，央行匯率政策不可能讓所有人都滿意，但仍應以整體經濟的福祉為考量。

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