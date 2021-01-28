電子支付在台加速發展 首度超車現金

疫情加速電子支付服務使用率成長，讓現金不再為王！「Visa消費者支付調查2.0」顯示，信用卡與簽帳金融卡（80％）首度超越現金，成為民眾最常使用支付方式，並且65％民眾也表達偏好非現金支付。這個現象進一步帶動了感應支付與電子錢包使用相較前次調查高達7成以上成長，涵蓋食衣住行育樂醫療交通等各面向。

Visa最新研究顯示，隨著電子支付選擇百花齊放，感應支付在其中最為主流，64％民眾偏好使用感應式卡片及感應式行動支付進行付款。疫情的發生也帶動44％民眾更頻繁地使用電子錢包，並以手機載有電子錢包的比率提升至79％。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示：「Visa 研究顯示電子支付已發生在消費者每一天的生活，並加速未來商務發展。Visa將攜手政府、銀行、商家、新創共同推動加速發展，以消費者為中心打造開放且安全的生態圈。」

趙麗芳說，電子支付三大趨勢分別為一、非現金社會具體化 – 民眾行動支持非現金社會，近半數認為七年會實現，並期待創新應用場景，二、日常生活電商化 – 線上電商消費已超越線下成新常態，小型商家將是未來成長新藍海，三、數位金融全面化 – 超過7成民眾愛行動銀行服務，對開放銀行願意分享資訊取得感興趣金融服務，但對分享數據仍有不少顧慮。

趙麗芳強調，Visa會持續落實「匯聚網絡的創新金流」策略，串接在台灣與其他地區的消費者和企業間、企業和企業間、以及消費者和消費者間在支付流程中的不同端點。以B2B為例，Visa將為中小企業推出數位解決方案，促進數位支付普及化並與企業更緊密結合。

（ 中時 黃琮淵）

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