中信金是否啟動異地辦公 吳一揆這樣說

國內疫情趨嚴，金控業也嚴陣以待。雖然目前已有金控啟動異地辦公、居家上班，但中信金控總經理吳一揆指出，各項異地辦公、防疫措施都已準備就緒，未來是否啟動，首先看2月4日。

吳一揆指出，中信金控目前已升級各項防疫措施，像是關閉員工餐廳、取消大型聚會以及減少會議、改採視訊，但尚未全面啟動異地、居家辦公，要視疫情狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也提到2月4號會再次進行部桃醫院的全面採檢，不過，目前中信金控所有防疫相關的措施「都已準備好了」。

桃園市日前宣布「部桃專案」各項防疫工作以2月4日做為「檢查點」，在此之前若能確保無社區感染就會檢討評估，接著從2月4日至農曆春節、春節至2月底，依據不同階段的疫情動態，滾動檢討評估相關防疫對策。

中信金控表示，自2020年以來即持續採取不同防疫措施，包括：啟動各辦公大樓防疫動線及門禁管制、各單位指派專人每日統計回報健康狀況、落實預防感染防疫措施。

而近期因應國內感染確診案例數增加，中信金也啟動四項防疫措施：

一、人員交流管理: 包括限制跨棟交流、減少實體會議、互動訓練以及外部人員之出入管制。

二、職場休閒設施、員工餐廳及社團活動管制。

三、員工上下班分流管理：採取三班制及彈性班別。

四、居家辦公/異地備援之前置作業全數底定，並已啟動部分高風險單位居家辦公，未來將因應疫情發展需要，適時啟動必要之相關作業。