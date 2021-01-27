元大人壽春節不打烊 安心過好年

面對即將到來的農曆新年，元大人壽表示，考量保戶於春節期間可能有較多的資金需求，除了針對春節期間應給付的生存保險金、滿期保險金等保險給付，都將提早於農曆新年前給付，也提醒保戶在過年前若有短期資金運用或假期結束後的開學有學費需求之保戶，可以運用保單借款來紓解荷包壓力。

因應農曆春節假期，針對生存保險金、滿期保險金應給付日為今年2月9～16日（含）的應給付件，元大人壽表示，將預先執行給付作業，讓保戶可於年節前陸續收到應給付之金額。保戶可自行選擇給付方式，若選擇電匯件者，將統一提前於2月8日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於2月1日前寄出，讓保戶可多一筆資金可於春節期間自行調配運用。

元大人壽提醒保戶應注意持有之保單狀態以免影響提前給付，若因保費繳次不足、保費支票未兌現、或契變受理中等不能給付原因之保單，須待原因排除後始能執行給付作業。

針對春節期間有短期資金需求、想透過保單借款，並於過年前收到撥款的保戶，元大人壽表示，保戶應先確認保單借款之申請文件齊備，於2月3日（含）送抵元大人壽，即可於2月9日前完成匯款作業，若有特殊需求指定日期者，也可於申請書上註明，這些服務都希望想讓保戶在春節期間有更靈活的資金調度，以紓解經濟上的壓力。

元大人壽也提醒保戶，要注意在申請保單借款前，務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，並注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。

另在農曆春節期間也是國人出遊的高峰期，元大人壽建議民眾，即使是選擇國內旅遊也應該事前規劃好旅行平安險，在出遊前花五至十分鐘上網投保，讓自己的旅途安心有保障，避免突發意外破壞了出遊的興致。

元大人壽提醒保戶，農曆春節期間，無論是返鄉與家人團聚或出國旅遊都應注意自身安全，元大人壽客戶服務專線每日上午9點至晚間10點皆有專人接聽服務，其餘時間保戶可選擇語音留言，上班日將由專人電話回覆，希望陪伴保戶過個好年。