玉山銀推新春福袋 用紅利線上買

玉山銀行將自2月17日起連四天推出「玉山Wallet新春福袋」活動，卡友可以用紅利點數線上買「新春福袋」。

玉山銀行表示，該活動是自2021年2月17日上午10：00至2月20日止，玉山信用卡卡友以紅利點數500點或1千點，即可線上購買限量幸運福袋，兩款福袋各限量5萬包，每人最多可購買兩包不限款式，除了有機會獲得超商購物金以及咖啡、零食等兌換券，更有機會帶走吹風機和行李箱，還有最高1萬點的紅利點數刮刮卡，快來試試手氣拿好禮。

玉山銀行表示，為讓卡友快速累積紅利點數後，可以線上購買「玉山Wallet新春福袋」，即日起至1月31日使用玉山Wallet條碼付，不限金額以及通路累積消費達五筆並完成活動登錄，即獲贈500點紅利點數，讓卡友們開心拿好禮，喜迎新年。

玉山銀進一步指出，春節將至，刷玉山信用卡享有多項春節旅遊優惠，2021年3月底前至Agoda、Expedia、Booking.com等訂房網最高可享15％回饋，另外以玉山Only卡於指定飯店、指定旅行社及餐飲消費最高可享13倍紅利點數回饋（等同於5.2％回饋）。

玉山Wallet App為了提供卡友貼心便利的用卡服務，玉山銀表示，首創即時綁卡、即時核卡、卡片管理等創新服務，有效提升支付體驗，在2020年獲得有金融界「奧斯卡獎」之稱的「台灣傑出金融業務菁業獎」最佳消費金融獎特優肯定，玉山Wallet App已經成為玉山卡友必備App，將會持續朝向整合支付、生活以及金融為一體的數位平台邁進。