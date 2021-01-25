狂印鈔跑哪去？ 老謝：去追3大特殊標的

去年一年受新冠疫情影響，全球央行實施寬鬆貨幣政策，不少專家擔心終將導致惡性通膨。財訊傳媒董事長謝金河指出，台灣綜合研究院創辦人劉泰英最近提醒大家，全球大印鈔，惡性通膨來臨，民眾要自求多福，因此他比對了2000年以來的原物料價格，發現過去一年全球大印鈔票，但通膨還沒有在原物料價格上現蹤，原來都跑去追逐3大特珠標的了。

謝金河日前在臉書發文指出，泰公有許多先天下之憂而憂的見解，包括提醒股市飆高、大家要注意泡沫吹破，最近又提醒大家，全球大印鈔、惡性通膨來臨，民眾要自求多福。作為全台灣最資深的經濟專家，泰公的每一席話，都值得深入探究，而泰公的惡性通膨之說，也引發了他的求知欲。

他說，把2000年以來的原物料價格仔細比對一下，過去廿年來，物價指數上漲最激烈的年份是2008年，也就是在金融海嘯前夕。那年今周刊邀請末日博士麥嘉華來台灣演講，那時WTI油價大約在120美元左右，麥嘉華博士鐵口直斷說油價一桶一定漲到300美元以上，後來油價衝到147美元，金融海嘯後，油價一口氣跌至32.8美元。這些年，油價大多數時間都在50美元上下震盪，去年一度出現負40.32美元的負油價，油價顯然在低檔，而未來電動車領軍，看起來油價不易大漲。

謝金河提到，通常我們衡量物價波動的指標是CRB指數，C是商品，包含了貴金屬及軟商品等19種商品，概括為能源、金屬及穀物，是偵測通膨的領先指標。而他很久沒有檢視CRB的長缐變化了，所以請魏聖峰抓出路透的長缐圖，看了嚇了一跳，才知道CRB在很低的低檔。2008年CRB指數創下473.97的新高紀錄，去年4月一度跌到101.48，這一年來，全世界大印鈔票，但CRB指數也只是175.16，如果看指數，現在不是通膨，反而有通縮的現象。

他分析，如果把各項原物料價格拿來跟2008年的最高點比，像鎳價最高51,800美元、現在是18,395美元；鉛最高3,870美元、現在是2,040美元；棉花最貴245美分、現在是82美分；咖啡一磅330美分掉到90美分、現在也只有126美分，照理說，全球那麼多人加入喝咖啡行列，但咖啡豆價格跌跌不休。

另外，這兩年貴金屬方面，只有應用最廣泛的銅價漲勢比較顯著，銅價歷史最高點在10,680美元左右，如今在8,000美元上下；而鋁價最近也站上2,000美元。因此，從原物料價格來看，過去一年全球大印鈔票，但通膨還沒有現蹤。通膨沒有在原物料商品上，美國聯準會設定通膨目標值2％，到今天還沒有出現，而日本從1990年大印鈔票迄今，實體經濟仍然沒有拉上來，

那麼通膨哪裡去了？對此，謝金河強調，鈔票追逐特殊標的，像「比特幣」從7,800美元狂飆到43,000美元，還有「股市」，像美國FAAMG、Tesla、Nvidia或中國騰訊，阿里巴巴，美團，小米，比亞迪大漲，還有很多「ETF」標的，原來通膨往這裡去了！（中時新聞網 葉明芳）

文章來源：謝金河臉書

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